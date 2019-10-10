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65 aylığı ne kadar? 2019 yılında 65 aylığı ne kadar ödeniyor?

65 aylığı alma hakkı bulunanlar 2019 yılı 65 aylığı miktarını merak ediyorlar. yaşlılık maaşı olarak da adlandırılan 65 aylığı ne kadar ödeniyor?

10 Ekim 2019 Perşembe 14:16
65 aylığı ne kadar? 2019 yılında 65 aylığı ne kadar ödeniyor?

65 aylığı alma hakkı bulunanlar 2019 yılı 65 aylığı miktarını merak ediyorlar. yaşlılık maaşı olarak da adlandırılan 65 aylığı ne kadar ödeniyor?

65 aylığı ne kadar?

2019 yılında 65 yaş aylığı 601,57 TL’dir. Ödemeyi alabilmek için, kişinin ve eşinin aylık gelirlerine bakılır. İki kişinin aylık gelirleri 1,219 TL’nin aldında ise maaş ödemesi yapılır. Memurlara yapılan son zamlar ile birlikte, memurlara ödenecek 65 yaş aylığı 631,65 TL olmuştur.

65 yaş aylığına kimler başvurabilir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 65 yaş aylığı alabilmeleri için taşıması gereken şartlar...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ödenen 65 yaş aylıklarını alabilmek için başvuru sahiplerinin taşımaları gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu yönde 65 yaş aylığı alma şartları için;

Adından da anlaşılacağı üzere aylığı alabilmek için ilk şart başvuru sahiplerinin 65 yaşını doldurmuş olmalarıdır.

Başvuru sahiplerinin hiçbir sosyal güvencelerinin bulunmamaları gerekmektedir.

Başvuru sahipleri için emeklilik hakkı kazanamamış olması gerekmektedir. Bu yönde mevzuatta belirtilen tanım “gerekli prim ödeme günü sayısını tamamlayamadıkları için emekli olamayanlar” şeklindedir.

65 yaş aylığı başvurusu yapabilmek için hiçbir sosyal güvenlik kurumundan maaş almamak gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin nafaka alma hakkı olmaması gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin hiçbir işte çalışmamaları ayrıca bununla ilgili prim ödemesi yapmamaları gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin Sosyal Hizmetler Kanunu’nun ilgili hüküm maddesince devlet tarafından verilen harçlık ödeneğinden faydalanmamaları gerekmektedir.

65 yaş aylığı bağlanmasındaki en büyük etken, başvuru sahibinin de bulunduğu hane halkının toplam gelirini oluşturan her bir bireyin gelirinin asgari ücretin üçte birini geçmemesi gerekmektedir.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 14:16
  1. 65 aylığı
  2. 65 aylığı nasıl alınır
  3. 65 aylığına kimler başvurabilir
  4. 65 aylığını kim alabilir
  5. 65 maaşı
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