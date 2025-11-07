“64 Bin Çocuk Katledildi, 300 Bin Filistinli Çocuk Okulsuz! Gündüz derslik gece sığınma evi

İsrail’in Gazze’ye yönelik savaşının Ekim 2023’te başlamasından bu yana yaklaşık 300 bin UNRWA öğrencisi resmi eğitimden mahrum bırakıldı.

Gazze’deki sınıflar, İsrail’in iki yıldır aralıksız sürdürdüğü savaş ve yıkımın ardından yavaş yavaş canlanıyor. ABD’nin arabuluculuğunda Gazze’de ilan edilen ateşkesin dördüncü haftasında, BM Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA), devam eden İsrail bombardımanı ve yardım akışına getirilen ağır kısıtlamalara rağmen bölgedeki okulları yeniden açma sürecinde.

Ekim 2023’ten bu yana 300 binden fazla UNRWA öğrencisi resmi eğitimden mahrum kalırken, ajansın okul binalarının yüzde 97’si çatışmalar nedeniyle hasar gördü veya yıkıldı.

El Cezire’ye göre bir zamanlar eğitim merkezi olan yerler, artık yüzlerce yerinden edilmiş aile tarafından barınak olarak da kullanılıyor.

Deyir El Belah’tan bildiren El Cezire muhabiri Tarık Ebu Azum, geleceklerini yeniden kazanmak için çabalayan çocuklarıyla aynı sınıfları paylaşan aileleri buldu. Derslerine yeniden başlayan Filistinli öğrencilerden İnam el-Mağri, İsrail’in Gazze’ye yönelik savaşının eğitim hayatı üzerindeki olumsuz etkilerini El Cezire’ye anlattı.

El-Mağri, “Daha önce okuyordum ama iki yıldır okuldan uzak kaldık. İkinci ve üçüncü sınıfları tamamlamadım, şimdi dördüncü sınıftayım ama hiçbir şey bilmiyormuşum gibi hissediyorum. Bugün oturup ders çalışmak için sıra yerine yatak getirdik” dedi.

BM YETKİLİSİ HAMDAN: FALİYETLERİ GENİŞLETECEĞİZ

UNRWA İletişim Ofisi Başkanı Enas Hamdan, kuruluşun önümüzdeki haftalarda eğitim hizmetlerini genişletmeyi umduğunu söyledi. Hamdan, “UNRWA, Gazze’de 62.000’den fazla öğrenciye geçici güvenli öğrenme alanları aracılığıyla yüz yüze eğitim sağlamayı hedefliyor, Bu faaliyetlerimizi Gazze Şeridi genelindeki 67 sığınma okuluna yaymak için çalışıyoruz. Ayrıca, Gazze’de 300.000 öğrenciye çevrimiçi eğitim sağlamaya devam ediyoruz” deri.

AİLE ODAYI BAŞALTIYOR, ÇOCUKLAR DERS GÖRÜYOR

Yerinden edilmiş Filistinli Um Mahmud, kendisi ve ailesinin haftada üç kez, öğrencilerin ders çalışabilmesi için kaldıkları odayı boşalttıklarını anlattı. Um Mahmoud, “Çocuklara öğrenme şansı vermek için sınıfları boşaltıyoruz çünkü eğitim hayati önem taşıyor. Öğrenmeye öncelik veriyoruz ve koşulların iyileşerek daha kaliteli bir eğitime olanak sağlayacağını umuyoruz” dedi.

64 BİN ÇOCUK KATLEDİLDİ

Gazze’deki savaş çocuklara büyük zarar verdi. Psikologlar, çocukların yüzde 80’inden fazlasının artık ağır travma belirtileri gösterdiği konusunda uyarıyor. BM Çocuk Fonu UNICEF, Gazze’deki çatışmalarda 64 binden fazla çocuğun öldüğünü veya yaralandığını tahmin ediyor.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Edouard Beigbeder, “Dünyanın en tehlikeli yeri olan bu yerde, bir milyon çocuk her gün hayatta kalmanın dehşetine katlanıyor ve bu durum onlarda korku, kayıp ve keder yaraları bırakıyor” dedi.