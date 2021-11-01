629 sözde askerin rütbesi söküldü

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

15 Temmuz 2016 yılında millet iradesine karşı gerçekleştirilen darbe girişimi sonrası devlet içerisine sızmış olan FETÖ’cü hainlere yönelik operasyon başlatılmıştı. Hız kesmeden devam eden operasyonlar doğrultusunda birçok terör örgütü mensubu sızdıkları devlet kadrolarından ihraç edildi. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 2016 yılından günümüze kadar toplam da 24 bin 82 personelin ihraç edildiği belirtildi.

MSB’nin konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bakanlığımızın tüm birimleri gerekli hassasiyeti göstererek yeni bilgi, belge ve veriler ışığında FETÖ ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 24 bin 82 personel ihraç edilirken bin 380 personel hakkında ise idari süreç devam ediyor” bilgisi paylaşıldı.

Son 10 aylık bilanço

01 Ocak-28 Ekim tarihleri arasındaki 10 aylık süreçte ise 3405 personel kamu görevinden çıkarılırken 629 emekli personelin rütbesi geri alındı, 159 personel göreve iade edilip 17 emekli personelin rütbesi/ünvanı iade edildi.