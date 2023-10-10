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Teknoloji 62,5 milyon kişi tehdit altında! Sosyal medyadaki hesabınızı böyle koruyun
Teknoloji

62,5 milyon kişi tehdit altında! Sosyal medyadaki hesabınızı böyle koruyun

Yeniakit Publisher
2023-10-10 11:29:00 - 2023-10-10 11:30:11
62,5 milyon kişi tehdit altında! Sosyal medyadaki hesabınızı böyle koruyun

Dijitalleşmenin yayılmasıyla birlikte artan sosyal medya kullanımı, günümüzün önemli iletişim araçlarından biri haline geldi. Peki sosyal medya hesaplarınızın tehlike altında olduğunu biliyor muydunuz?

Dijitalleşmenin giderek yayıldığı ve herkesin birbiriyle kolayca bağlantı kurabildiği sosyal medya ortamında, kullanıcılar dijital varlıklarını yansıtan güçlü çevrimiçi hesaplar oluşturmaya odaklanıyor. Türkiye’de internet kullanımına yönelik yapılan bir araştırma, nüfusun %83’ünün internet kullanıcısı olduğunu, %73’ünün ise sosyal medya platformlarını aktif bir şekilde kullandığını gösteriyor.

62,5 milyon kişi tehdit altında

Dijitalleşmenin yayılmasıyla birlikte artan sosyal medya kullanımı, günümüzün önemli iletişim araçlarından biri haline geldi. Dijital ortamın barındırdığı tehditler hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan ya da kendilerine fazla güvenen sosyal medya kullanıcıları kimlik hırsızlıkları, taklitçilik ve gizlilik sorunlarıyla karşılaşabiliyor. Sayısı 62,5 milyonu bulan sosyal medya kullanıcısının dijital ortamda birçok tehlikeye maruz kaldığını söyleyen Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu şu yöntemlere dikkati çekti:

 1. Mümkün olduğunca çevrimiçi geçirdiğiniz zamanı sınırlayın. Dijital dünyada çok fazla zaman geçirilmesi bilgisayar korsanlığına, sosyal mühendislik saldırılarına, tacize veya itibarı tehlikeye atan konuşmalara maruz kalmaya davetiye çıkarıyor.

2. Kişisel bilgilerinizi paylaşmaktan kaçının. Çevrimiçi alışveriş, internet bankacılığı veya belirli hizmetlere kayıt yapılmadığı sürece, kişisel bilgiler paylaşılmamalı ve herkese açık hale getirilmemeli.

3. Çevrimiçi hesaplarınızı güçlü parolalar ile koruyun. Hesapların büyük ve küçük harfler içeren, en az 8 karakterden oluşan güçlü parolalar ile korunması, siber tehditlere karşı caydırıcı bir önlem oluşturuyor.
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4. Gardınızı asla düşürmeyin. Sosyal medya veya diğer platformlar aracılığıyla yayılan dolandırıcılıklara ve diğer sosyal mühendislik planlarına karşı dikkatli olunmalı.

5. Paylaşım yaparken risk almayın. Kişiyi ve aile üyelerini savunmasız bırakabilecek, konum veya seyahat planları gibi video ve fotoğrafların paylaşılması, siber suçlulara davetiye çıkarıyor.

6. Temel görgü kurallarını kullanın ve sorumlu bir kullanıcı olun. Günlük hayatta uygulanan tüm iletişim kurallarının, çevrimiçi dünyada da geçerli olduğunun unutulmaması gerekiyor. Spam yapılmaması, sahte haber veya hassas medya içeriklerinin paylaşılmaması ve başkalarını rahatsız edebilecek davranışlardan kaçınılması ideal bir internet ortamının oluşmasında önemli etkenler arasına giriyor.

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