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Siyaset 6+1'li masanın gizli ortağı HDP böyle meydan okudu! 'Bizim dışımızda belirlenecek bir adaya...'
Siyaset

6+1'li masanın gizli ortağı HDP böyle meydan okudu! 'Bizim dışımızda belirlenecek bir adaya...'

6+1'li masanın gizli ortağı HDP'den cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklama geldi. Birgün'e konuşan Meral Danış Beştaş, ittifak ortaklarına meydan okudu.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 19:54:00 - 2022-07-08 20:41:14

 Yeniakit.com.tr 

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Birgün'e konuşan HDP'li Beştaş, "Bizim dışımızda belirlenecek bir adaya evet dememizin beklenmemesi gerekiyor." diyerek, Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal ve Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okudu.

Terör sevici HDP'nin Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi için tek aday fikrine sıcak baktıklarını söyledi.

Ortaklarına şart koşan HDP'li Beştaş, "Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor." dedi.

Beştaş, şunları söyledi:

Bizim dışımızda belirlenecek bir adaya evet dememizin de beklenmemesi gerekiyor. Ortak aday etrafında birleşmemiz için kesinlikle güçlü bir iletişim, tartışma ve asgari çıtada buluşma şartlarının oluşması gerekiyor.

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