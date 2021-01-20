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Gündem 60’dan fazla il ve KKTC’de dev FETÖ baskını: 277 gözaltı
Gündem

60’dan fazla il ve KKTC’de dev FETÖ baskını: 277 gözaltı

Dün Türkiye genelinde ve KKTC’de FETÖ’nün TSK ve emniyet mahrem yapılanması ile mahrem imamlarına eşzamanlı baskınlar yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 15:34:00 -
60’dan fazla il ve KKTC’de dev FETÖ baskını: 277 gözaltı

Bu operasyonların en büyüğü olan İzmir merkezli 60 ilde ve KKTC'de, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda, örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılan 218'i muvazzaf 238 şüpheliden 173'ü yakalandı.

Şüphelilerin 133'ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 40'ının Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 65'inin Jandarma Genel Komutanlığına mensup olduğu öğrenildi.

6 albay, 3 yarbay, 9 binbaşı

Şüpheliler arasında 6 albay, 3 yarbay, 9 binbaşı, 11 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 11 teğmen, 167 astsubay, 13 uzman çavuş rütbesinde asker olduğu belirtildi.

Ayrıca İzmir’de Hava Kuvvetleri Komutanlığına gönderilen 3 bin 217 delil dosyasının incelenmesi sonucunda 464 asker, terör örgütüyle bağı nedeniyle ordudan ihraç edildi. Balıkesir’de FETÖ’nün polis akademisi ve okulu yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada ise ‘mahrem imamlık’ yaptıkları iddia edilen 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

3 polis, 3 öğretmen

12 ilde yapılan eşzamanlı baskınlarda 3’ü polis, 3’ü öğretmen, 2’si meslekten ihraç edilmiş polis ve 12’si özel sektör çalışanı 20 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik eşzamanlı operasyonda ise 9 eski askeri okul eski öğrencisi ve 1 sivil ‘askeri mahrem abi’ gözaltına alındı. 1 şüpheli ise aranıyor. Konya merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda da, örgütün TSK’ya yerleştirdiği askeri personele “mahrem imamlık” yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 7’si yakalandı.

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