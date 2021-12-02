600 milyonluk yol ve kavşak yatırımı

Bursa'da ağırladıkları Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile TEKNOSAB’ta toplantı yaptıklarını belirten İl Başkanı Davut Gürkan, yapılan çalışmalar ve yatırımlarla ilgili görüşüldüğünü söyledi. Gürkan, İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada, “Bursa’nın ihtiyaçları için acilen Çalı ve Hasanağa Mahallesi bağlantı yolunun çözülmesi gerekiyor. Çünkü Çalı Mahallesinden merkez istikametine gelinmeye başlandığında ciddi bir yoğun trafik oluşuyor. Bunun 3,1 kilometresinde 2x3, diğer 9 kilometreye yakın mesafede ise 2x2’lik bir yol genişletme çalışmalarımız olacak. Asıl önemli olan ise, bu hattın otobana bağlanmasıyla alakalı hem bir kavşak, hem de 4,1 kilometrelik bağlantı yolunun yapılması önceliklerimiz arasında yer alıyor. Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile bu çalışmaları yerinde inceleme fırsatımız oldu. Bunun ne kadar acil olduğunu kendisi de yerinde görmüş oldu. Önümüzdeki süreçte bunun faaliyete geçmesiyle ilgili bir güzergâh incelemesi oldu” dedi.

Dört tane OSB’nin bulunduğu TEKNOSAB’ın alanında da incelemeler yaptıklarını ifade eden Gürkan, “Önümüzdeki dönemde hepsi faaliyete geçtiğinde TEKNOSAB’da 180 bin civarında bir istihdam bekliyoruz. Diğer OSB’lerle birlikte 250 bine yakın bir istihdam ortaya çıkacaktır. Bununla birlikte ortaya çıkacak ciddi bir araç trafiği olacaktır. 2022 yılının ilk dört ayında 7-8 tane fabrikanın faaliyete geçeceğini biliyoruz. TOGG fabrikasının yan üreticilerinin bulunduğu bir OSB’nin de yer aldığını göz önüne alacak olursak, büyük araçlarda sevkiyat sağlayacaktır. Bunların şehir içinden yük yapmaması için kavşakların biran önce faaliyete geçmesi gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda da Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya gelmiştik. Orada aldığımız bir karar doğrultusunda bu işlerin hızlı bir şekilde yürüyebilmesi için kavşakların Ulaştırma Bakanlığı tarafından, kamulaştırmaların ise yine bakanlık tarafından yapılıp bedellerinin sanayiciler tarafından ödenmesine karar verildi. Bir ân önce olabilmesi için hızlı hareket ediyoruz. Ayrıca 4 OSB’nin birleştiği kavşağın yanı sıra, yavru kavşak dediğimiz ilave kavşakların plânlamasını da yaptık” dedi.

Hem Çalı ve Hasanağa kavşağını, hem TEKNOSAB kavşaklarını, hem de Görükle Mahallesinden Kayapa Mahallesine bağlamak için Türkiye’de nadir olan kavşaklardan bir tanesinin plânlaması üzerinde durduklarını altını çizen Gürkan, “Aynı zamanda bunun yanı sıra, Bursa Uludağ Üniversitesinde son bulan metro hattını da Görükle Mahallesine kadar uzatmayı hedefliyoruz. TEKNOSAB bölgesini kapsayan kavşak, kamulaştırma maliyetleriyle birlikte 300 milyon lira civarında tutarken, Çalı ve Hasanağa Mahallesi yol çalışması için ise kamulaştırmanın yine 300 milyona yakın tutacağını düşünüyoruz. 600 milyonluk bir yatırımı Bursa’ya kazandıracağız” diye konuştu.