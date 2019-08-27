600 kiloluk dananın altında kalarak kaburgaları kırılan adam taburcu edildi

İzmir’in Bayındır ilçesi Pınarlı Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan ve Kurban Bayramı’nda kesim sırasında dananın saldırısına uğrayarak ölümden dönen 80 yaşındaki şahıs taburcu edildi.

Kurban Bayramı’nın 1. günü hayvan kesimi için hazırlanan Hüseyin Özcan (80), hayvanın tepmesi sonucu kendini yerde buldu ve yaklaşık 600 kilo ağırlığındaki dananın altında kalarak kaburgaları paramparça oldu. Olay yerinde şok geçiren hasta, İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanenin göğüs cerrahisi bölümünde yapılan tetkikler sonucunda “çoklu kaburga kırığı” olduğu tespit edilen hastaya cerrahi müdahalede bulunuldu. İyileşen Özcan taburcu edildi.

Müdahaleyi gerçekleştiren Göğüs Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Figen Türk, "Hasta ilk geldiğinde sol çoklu kaburga kırıkları ve iman tahtası kırığı tespit edildi. Cerrahi müdahalede bulunduğumuz hastaya Dr. Hüseyin Oğuz Yılmazve ekibi tarafından yoğun bakım desteği sağlandı. Yatışı süresince gerektiğinde solunum cihazı desteği sağlanan hastamızı taburcu etmiş bulunmaktayız" dedi.

"Bir daha ayağa kalkacağımı hiç düşünmüyordum"

Taburcu olmanın sevincini yaşayan Hüseyin Özcan ise, "Bir daha ayağa kalkacağımı ve gündelik yaşantıma devam edeceğimi hiç düşünmüyordum, resmen ölümden döndüm. Beni hastaneye getiren ambulans ekibine, doktorlarımıza, hemşirelerimize ve tüm sağlık personeline verdikleri uzun uğraş ve ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Emekleri neticesinde şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum" dedi.