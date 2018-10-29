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60 yıl sonra su geldi, köylüler halay çekti

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaklaşık 60 yıldır içme suyu sorunu yaşayan köylüler, köylerine bağlanan suyun sevincini halay çekerek kutladı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 00:12
60 yıl sonra su geldi, köylüler halay çekti

Suşehri Belediyesi, ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Gözköy'ün yıllardır yaşadığı su sorununun çözümü için çalışma başlattı.

Belediyeye ait su kuyusu köye tahsis edilirken, Kaymakamlık ve İlçe Özel İdare Müdürlüğü imkanlarıyla kuyudan köyün su deposuna 6 bin 200 metre boru çekildi. Köylüler, 60 yıldır yaşadıkları su sorununun sona ermesini köy meydanında halay çekerek kutladı.

Vatandaşların üzerine su sıkıldı

Kurban kesiminin ardından vatandaşların üzerine su sıkıldı.

Programda konuşan Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, yıllar sonra köyün su sorununun çözülmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

İl Genel Meclis üyeleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeleriyle sorunun çözülmesi için gayret gösterdiklerini anlatan Uzunoğlu, "Bazı alternatif çalışmalar sonucu belediyemize ait su kuyusunun bu köye tahsis edilmesi konusunda yazışmalar yaptık. Belediye Başkanımız ve meclis üyelerimiz bunu uygun görerek, su kuyusunun tahsisini gerçekleştirdi. Projemiz ihale edildi ve şu anda bütün evlerimizde suyun akmasını sağladık." dedi.

​Kaymakam Uzunoğlu: Suyun kıymetini bilin

Kaçak su kullanımını önlemek için köydeki tüm evlere su sayacı taktırdıklarını dile getiren Uzunoğlu, "Bu su sayaçla akıyor, suyun kıymetini bilin. Şunu belirtmek isterim ki su hayat, yol medeniyettir. Devletin görevi de vatandaşına hizmettir." diye konuştu.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise hizmetin hayırlı olmasını dileyerek, "Bu köyümüz uzun yıllar su sorunu yaşadı. Bazen itfaiye araçlarımızla bu köye su gönderdik ama şu anda bu konunun çözülmesinden dolayı kendimi bahtiyar olarak görüyorum. Su kuyusunun tahsis edilmesinde oy veren belediye meclis üyelerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Köyün muhtarı Fikri Yaman da daha önce köye iki kez su kuyusu açtıklarını ancak köyün fay hattı üzerinde bulunmasından dolayı yaklaşık 60 yıl önce yaşanan çöküntüler nedeniyle su kaynaklarının kaybolduğunu anlatarak, "Suyumuza kavuştuk, 60 yıllık hasret sona erdi. Köylülerimize hayırlı olsun." dedi.

Köy sakinlerinden 76 yaşındaki Halime Göğce, köylerine suyun getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 00:12
  1. Suşehri Belediyesi
  2. Gözköy

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