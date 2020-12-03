60 yıl sonra ‘Din Subaylığı’ müjdesi

Milletiyle bütünleşerek asli hüviyetini kazanan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişindeki manevi açıdan en büyük gücü olan Din İşleri Subaylığı birimine yeniden kavuştu. 27 Mayıs darbesi sürecinde lağvedilen Din Subaylığı’nın Akit’in ısrarlı yayınları sonrası yeniden oluşturularak Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri uhdesinde oluşturulduğu belirlendi. Din Subayı alımı için başvuru süreci de başladı.

Kara, hava, denizde manevi güç

Ecdadın şanlı zaferlerinin kilidi olan, Mehmetçiğin milli ve manevi değerlerini en üst seviyeye çıkaran Din Subaylığı birimi, şanlı ordumuzun uhdesine yeniden kazandırıldı. Gazetemiz Akit’in çeşitli tarihlerde ısrarla gündeme getirdiği “Mehmetçiğin en büyük ihtiyacı Din Subayı”, “Güçlü orduların tamamında Din Subaylığı var” haberleriyle ısrarla gündemde tuttuğu Din Subaylığı birimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde tekrar oluşturuldu.

Cuntacılar kaldırmış

27 Mayıs darbesiyle geri plana atılan, darbeci Cevdet Sunay’ın cumhurbaşkanlığı döneminde 1967 yılında tamamen kaldırılan Din İşleri Subaylığı’nın AK Parti iktidarının düzenlemesiyle Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yeniden ihdas edildi.

Kuvvet komutanlıklarının tamamında yer alacak Din Subaylığı’nın tarifi, TSK’nın “Subay İhtisasları” bilgilendirme bölümünde şöyle yapıldı: “Personelin, moral, sosyal refah ve mutluluğunun arzu edildiği seviyeye ulaşması için manevi telkinlerde bulunur. Din eğitimini, ibadet ve dinî törenleri idare eder. İbadethane ihtiyaçlarını ilgili makamlarla eş güdüm sağlamak suretiyle sağlar. Din işlerini sevk ve idare eder.”

Din Subaylarının öncelikle ana karargahlarda görevlendirileceği öğrenildi. Sınır ötesinde Libya, Suriye, Somali, Azerbaycan gibi ülkelerde konuşlu bulunan Mehmetçik için de Din Subayları’nın hizmet vereceği kaydedildi.

Başvurular 10 Aralık’a kadar

İlahiyat Fakültesi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanından mezun olan adayların TSK’ya kabul edilerek Din Subayı kadrosunda vazifelendirileceği bildirildi.

Yıllar sonra ilk defa Din Subayı alımı gerçekleştirecek olan TSK’nın “2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Alımı”na dair başvuruları da başladı. Milli Savunma Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği muvazzaf subay ve Din İşleri Subayı alımları için son başvuru tarihi 10 Aralık 2020 olarak belirlendi.

Akit’in ısrarı sonuç verdi

Güvenlik kuvvetleri personelini manevi açıdan güçlü, erdemli ve faziletli kılan, psikolojik buhranlardan arındıran, şefkat ve merhamet aşılayarak ahiret hayatına da adapte eden Din İşleri Subaylığı kadrosunun TSK’da yeniden ihdas edilmesi için Gazetemiz Akit ısrarlı yayınlar yaptı. Akit’in konuya ilişkin son dönemdeki manşet haberleri şunlar: 1 Ağustos 2018: “Peygamber Ocağına tabur imamı şart”, 2 Ağustos 2018: “Tabur imamını darbeci kafa kaldırmış”, 3 Ağustos 2018: “Batılı ordularda bile tabur imamı bulunuyor”, 4 Ağustos 2018: “Tabur imamı kadrosu açılsın”, 3 Ağustos 2020: “Mehmetçiğin en büyük ihtiyacı din subayı”, 4 Ağustos 2020: “TSK’ya yeniden ‘tabur imamı’ ihdas edilsin çağrısına tarihçilerden destek”, 5 Ağustos 2020: “Güçlü orduların tamamında ‘Din Subaylığı’ var”, 6 Ağustos 2020: “Din Subaylığı ‘laik Batı’da 245 yıldır var”, 7 Ağustos 2020: “Din subayı güç katar”

Gelişmiş ordular var

Peygember Ocağı olan Silahlı Kuvvetler’de 1967 yılında kaldırılan Din İşleri Subaylığı kadrosu ABD ordusunda 1775’ten beri aktif. Din Subaylığı kadrosu laik Fransa’da 1905’ten beri devam ederken, Almanya’da 1933’ten bu yana mevcut. ABD’de 1.200 Din Subayı 31 ülkede Amerikan askerlerine manevi destek sağlarken, laik Fransa’da 419, İspanya’da 700, İsviçre’de 512, Norveç’te 400, İtalya’da 250, Hollanda’da 244, Avusturya’da 147, Danimarka’da 135, Avustralya’da 95, Belçika’da 85 Din Subayı bulunuyor.

Her zafere büyük etki

Selçuklu ordusunda ‘Müzekkerler’ adıyla yer alan Din Subayları; askere dini bilgiler verir nasihatte bulunur; harplere teşvik ederlerdi. Asırlar boyunca 3 kıta 7 iklime hükmeden Osmanlı İmparatorluğu’nda “Ordu Şeyhi”, “Alay Müftüsü”, “Asker İmamı” adı verilen din adamları orduda görevlendirilerek büyük başarıların görünmez kahramanı olarak tarihe geçti.

Yakın tarihimizdeki yedi düvele diz çöktürülen tarihi zaferlerde büyük paya sahip olan alay müftüleri ve tabur imamları; Çanakkale, Sakarya, Büyük Taarruz gibi savaşlarda Mehmetçik ile birlikte cephede düşmanla omuz omuza savaştı. 1000 askere 1 tabur imamı, 3000 askere 1 alay müftüsünün görevlendirildiği savaşlarda kazanılan zaferlerde din işleri subayları manevi güç unsuru olarak büyük katkı sağladı. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte askeri sistemden çıkarılan alay müftülüğü ve tabur imamlığı, 1948’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nden gelen yoğun talep üzerine yeniden ihdas edilmiş, 19 yıl boyunca uygulanan sistem 1967’de darbeciler tarafından kaldırılmıştı.