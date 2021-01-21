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Dünya 60 milyon tonluk rezerv! Azerbaycan petrol konusunda anlaştı
Dünya

60 milyon tonluk rezerv! Azerbaycan petrol konusunda anlaştı

Dağlık Karabağ'da büyük zafer elde eden Azerbaycan, Hazar Denizi'nde yer alan ve "Dostluk" diye isimlendirilen petrol yatağının Türkmenistan ile işetilmesi konusunda anlaşma yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 14:30:00 - 2021-01-21 14:34:28
60 milyon tonluk rezerv! Azerbaycan petrol konusunda anlaştı

Azerbaycan ve Türkmenistan, Hazar Denizi'nde yer alan ve "Dostluk" diye isimlendirilen petrol yatağının ortak işletilmesi konusunda anlaştı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkmenistan'da mevkidaşı Raşit Meredov ile bir araya gelerek "Dostluk" yatağında keşiflerin, işletmenin ve kullanımın iki ülke tarafından ortak yapılması konusundaki anlaşmaya imza attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhammedov da video konferans yöntemiyle imza törenine katıldı.

Türkmenistan'da "Serdar", Azerbaycan'da ise "Kepez" ismiyle bilinen yatağın hangi ülkeye ait olduğu ve nasıl işletileceği konusu yıllardır iki ülke arasında diplomatik sorunlara neden oluyordu.

Hazar Denizi'nde, Azerbaycan ve Türkmenistan'a ait alanların tam ortasında yer alan yatağın yaklaşık 60 milyon ton petrol rezervine sahip olduğu öngörülüyor.

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