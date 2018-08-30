60 milyar TL devletin kasasına girecek

27 Ağustos tarihinde sona eren vergi borçlarının yeniden yapılandırılması kapsamında 5,5 milyon mükellefin başvurduğu belirtilirken, yapılandırma miktarının 60,5 milyar lira olduğu kaydedildi. Bakanlığı döneminde yeni bir vergi barışı olmayacağını da açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı, yapılandırmadan 5 milyon 484 bin 200 mükellefin yararlandığını söyledi. 2017 yılında 6 milyon vatandaşın başvurduğu yapılandırmada 80,4 milyar TL’lik borç yeniden yapılandırılmıştı.

İLK ÖDEME 1 EKİM’E KADAR

Yapılandırmadan yararlanan vatandaşlar, borç aslını ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanan tutarı ödemesi halinde, gecikme faizini, zammını ve vergi cezalarını ödemeyecek. Vergi aslına bağlı olmayan cezaların yüzde 50’sinin ödenmesi durumunda da kalan yüzde 50’si tahsil edilmeyecek.

Vadesi 31 Aralık 2013’ten önce olan 100 lira ve altındaki borçlar başvuru aranmadan silinecek. Yapılandırılan borçların peşin 1 Ekim 2018’e kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

İLK İKİ TAKSİT ÖDEMESİ ÖNEMLİ

Eylül ayında peşin ödeme yapamayan vatandaşlar, taksitle ödeme seçeneğini kullanabilecek. Bu durumda da birinci taksidi ödedikten sonra ikinci taksidin ödeme süresinde yani kasım ayında, kalan borcunun tamamını ödeyen mükelleflere de indirim yapılacak. Bu kez Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50, idari para cezalarının aslından yüzde 12,5 indirim uygulanacak. Buna göre, ödemelerin peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapılması halinde, ödenecek tutarda katsayı artışı olmayacak.

Yapılandırılan borçlar, peşin ödemenin yanı sıra ikişer aylık dönemler halinde 6, 9, 12 veya 18 taksitle de ödenebilecek. Bu takdirde tercih edilen ödeme süresine göre çeşitli oranlarda katsayı uygulanacak.

Yapılandırılan borçların kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi de mümkün olacak. Yapılandırmadan yararlanmak için ilk iki taksidin tam ve süresinde ödenmesi gerekecek. Bir takvim yılında ikiden fazla taksidin süresinde ödenmemesi halinde, yapılandırma hakkı kaybedilecek.