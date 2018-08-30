THY - Adıyaman
0553 313 94 23

60 milyar TL devletin kasasına girecek

Bakan Berat Albayrak, bir daha ‘vergi barışı’ olmayacağı konusunda vatandaşları uyardı. Yapılandırılan borçların peşin 1 Ekim 2018’e kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

30 Ağustos 2018 Perşembe 11:26
60 milyar TL devletin kasasına girecek

27 Ağustos tarihinde sona eren vergi borçlarının yeniden yapılandırılması kapsamında 5,5 milyon mükellefin başvurduğu belirtilirken, yapılandırma miktarının 60,5 milyar lira olduğu kaydedildi. Bakanlığı döneminde yeni bir vergi barışı olmayacağını da açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı, yapılandırmadan 5 milyon 484 bin 200 mükellefin yararlandığını söyledi. 2017 yılında 6 milyon vatandaşın başvurduğu yapılandırmada 80,4 milyar TL’lik borç yeniden yapılandırılmıştı.

İLK ÖDEME 1 EKİM’E KADAR

Yapılandırmadan yararlanan vatandaşlar, borç aslını ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanan tutarı ödemesi halinde, gecikme faizini, zammını ve vergi cezalarını ödemeyecek. Vergi aslına bağlı olmayan cezaların yüzde 50’sinin ödenmesi durumunda da kalan yüzde 50’si tahsil edilmeyecek.

Vadesi 31 Aralık 2013’ten önce olan 100 lira ve altındaki borçlar başvuru aranmadan silinecek. Yapılandırılan borçların peşin 1 Ekim 2018’e kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

İLK İKİ TAKSİT ÖDEMESİ ÖNEMLİ

Eylül ayında peşin ödeme yapamayan vatandaşlar, taksitle ödeme seçeneğini kullanabilecek. Bu durumda da birinci taksidi ödedikten sonra ikinci taksidin ödeme süresinde yani kasım ayında, kalan borcunun tamamını ödeyen mükelleflere de indirim yapılacak. Bu kez Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50, idari para cezalarının aslından yüzde 12,5 indirim uygulanacak. Buna göre, ödemelerin peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapılması halinde, ödenecek tutarda katsayı artışı olmayacak.

Yapılandırılan borçlar, peşin ödemenin yanı sıra ikişer aylık dönemler halinde 6, 9, 12 veya 18 taksitle de ödenebilecek. Bu takdirde tercih edilen ödeme süresine göre çeşitli oranlarda katsayı uygulanacak.

Yapılandırılan borçların kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi de mümkün olacak. Yapılandırmadan yararlanmak için ilk iki taksidin tam ve süresinde ödenmesi gerekecek. Bir takvim yılında ikiden fazla taksidin süresinde ödenmemesi halinde, yapılandırma hakkı kaybedilecek.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 11:26
  1. vergi yapılandırılması
  2. TL
  3. Türk Lirası
  4. taksit

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail yine kudurdu! 16 Filistinli gözaltında
    1. İsrail yine kudurdu! 16 Filistinli..
    2. 60 milyar TL devletin kasasına girecek
    3. "Soykırımı yapanlar yargılanmalı"
    4. Kayseri'de elim kaza! 1 asker yaşamını..
    5. Kılıçdaroğlu'nu fena gömdü: Vallahi bu..
    6. Erdoğan ve devlet erkânı Anıtkabir'de!
    7. ABD'nin bugünlerini 2016'da..
    8. Kahramanmaraş'ta 8 bin yıllık tıraş..
    9. Trafik levhalarını hedef tahtası..
    10. FETÖ'nün Bylock'tan verdiği talimat..
    11. Sağlık Bakanlığından 'yerli aşı'..
    12. Azerbaycan'da Zafer Bayramı kutlaması
    13. Bursa'da gazilerimize büyük ayıp!..
    14. Alacaklı Bankalar Türk Telekom’a ortak..
    15. Baş belası yaban domuzu 45 günlük..
    16. Yerli hava araçları için güç birliğine..
    17. Bursalı gençten kıskanılacak başarı!..
    18. Giresun'da tüp patlaması! 1 kişi..
    19. TİM’in ‘İhracat Pusulası’ ‘Peru’yu..
    20. Çin'den Trump'ın iddialarına cevap..
    Böylesi şeytanın bile aklına gelmez! Yolda enselendiler
    Böylesi şeytanın bile aklına gelmez! Yolda enselendiler
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!