60 milyar dolarlık fon Türk yatırımcılarla buluşuyor

16-18 Ocak 2019 tarihinde üçüncüsü düzenlenecek Turkey Expo by Qatar Fuarı ile Türk-Katar ticari ilişkilerine yönelik önemli atılımlar gerçekleştirilecek. Toplamda 150’yi aşkın firmanın katılacağı fuarda bu yıl Katar hükümetinin de destekleriyle birlikte toplam 60 milyar dolar fon büyüklüğüne sahip Katarlı şirket, Türk iş adamlarıyla bir araya gelecek.

Projeler vitrine çıkacak

Gayrimenkul, inşaat, yapı malzemeleri, bilişim, ileri teknoloji, gıda, makine ve makine ekipmanları, sağlık turizmi, tekstil, mobilya ve dekorasyon gibi birçok sektörün önde gelen temsilcileri Turkey Expo by Qatar fuarında iki ülke arasında yatırım ve işbirliğinde bulunacak.

Gayrimenkul sektörünün özellikle Arap ülkelerindeki yatırımcılara ulaşmaları için büyük önem taşıyan Turkey Expo by Qatar fuarında Türk firmalar, uluslararası alanda dikkat çeken prestijli projelerini vitrine çıkaracak.

Sektöründeki öncü firmalar, fuarda sağlayacakları yeni iş birlikteliğiyle Türkiye’nin tanıtımını ve yatırım potansiyelini de tanıtma fırsatı bulacak.

Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin sağladığı katkıyla birlikte Katar hükümetinin de destek gösterdiği fuara Katar’ın dev kuruluşlarından, Abuissa Holding, Milaha, Q Post, Al Faisal Holding gibi toplam fon büyüklüğü 60 milyar doları bulan bölgenin önde gelen firmaları katılıyor.

Dünya etnospor festivali Katar’da

Dünya Etnospor Konfederasyonu’nu 120 metrekarelik etkinlik alanıyla Turkey Expo by Qatar Fuarı’nda Katarlı işadamlarına gösteriler düzenleyecek.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın katılması beklenilen gösterilerle birlikte geleneksel spor ve oyunların bilinirliklerinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.