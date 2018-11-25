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60 metrelik vinç üzerinde intihar girişimi

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, çalıştığı inşaattan parasını alamayan demir ustası, 60 metre yükseklikteki vince çıkarak intihar etmek istedi.

25 Kasım 2018 Pazar 15:00
60 metrelik vinç üzerinde intihar girişimi

Üsküdar'da  bir okulun şantiyesinde bulunan bir vince  çıkan kişi intihar girişiminde bulundu.Parasını alamadığı için intihar girişiminde bulunan işçi bir saat süren ikna çalımaları sonucu indirildi.

Olay, Tıbbiye Caddesi üzerinde bulunan Haydarpaşa Teknik Okulları'nın içerisinde bulunan şantiyede meydana geldi. İddialara göre yapılan okul inşaatında demir ustası olarak çalışan Yakup Akça, 2 ay boyunca maaşını alamadı. Dün firma yetkilileri ile son olarak görüşen Akça maaşını alamayacağını duyunca vincin tepesine çıktı. İntihar edeceğini söyleyen Akça'yı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, Yakup Akça'yı ikna etmek için çalışma başlattı. Polis yaklaşık 60 metre vincin tepesinde bekleyen Akça'yı ikna etmek için telefonla konuştu. İtfaiye ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık  bir saat  süren  ikna çabaları sonucunda Akça, vinçten inmeye ikna edildi. Vinçten indirilen Akça sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 15:00
  1. İstanbul
  2. Üsküdar
  3. intihar girişimi
  4. Yakup Akça

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