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Yerel 60 bin liralık altını alıp kaçtılar
Yerel

60 bin liralık altını alıp kaçtılar

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde bir kuyumcudan silah tehdidiyle soygun yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 11:02:00 -
60 bin liralık altını alıp kaçtılar

Panayır Mahallesi’ndeki bir kuyumcu dükkanına giren kar maskeli 2 kişi, ellerindeki pompalı tüfeği doğrultup iş yeri sahibinden altınları istedi. Yaklaşık 60 bin lira değerinde bilezik ve künye gibi ziynet eşyalarını alan soyguncular, otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekiplerin zanlıları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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