6 yılda 32 bin dâvâ! Vatandaşı 5816'dan kim koruyacak

Dünya üzerinde bir şahsı korumaya yönelik tek hukuki düzenleme olan 5816 sayılı Atatürk’ü koruma kanunu laikçi azınlığın zulüm sopasına dönüşürken, son 6 yılda 657’si çocuk olmak üzere toplamda 31 bin 575 vatandaşın ilgili yasadan yargılandığı ortaya çıktı.

Kemalizm'i koruma kanunu

Her fırsatta yargının siyasallaştığından dem vuran ve AK Parti iktidarında özgürlüklerin rafa kalktığı belirten CHP ve zihniyeti, yargı eliyle fikir ve ifade hürriyetini engelliyor. Türkiye’ye karşı verdiği siyasi kararlarıyla bilinen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bile mağduriyetlere sebebiyet veriyor dediği 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu kapsamında her yıl binlerce vatandaş Kemalist diktanın gazabına uğruyor.

Vatandaşı kim koruyacak?

Zulüm, baskı ve yolsuzluklarını Mustafa Kemal’in arkasına saklanarak örten CHP zihniyeti, en küçük eleştiriyi dahi “Atatürk’e hakaret” kılıfıyla mahkemeye taşıyıp aydınları, yazarları, fikir adamlarını ve toplumu susturmaya çalışıyor. CHP’nin susturma sopasına dönen 5816 sayılı kanun kapsamında son 6 yılda 31 bin 575 vatandaşın yargılandığı belirlendi. Miniklere dahi acımayan CHP’lilerin son 6 yıllık süre zarfında toplamda 657 çocuğu şikâyet ederek haklarında adli tahkikat yapılmasına sebep olduğu öğrenildi.

Çocuklara bile zindan yolu

akit’in ulaştığı Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Müdürlüğü’nün verilerine göre 5816 sayılı kanun kapsamında 2023 yılında 211’i çocuk 4 bin 381 dava, 2022 yılında 85’i çocuk 4 bin 855 dava, 2021 yılında 95’i çocuk 5 bin 739 dava, 2020 yılında 79’u çocuk 6 bin 289 dava, 2019’da 112’si çocuk 6 bin 2 dava, 2018’de 112’si çocuk 4 bin 311 dava dosyasının mahkemelere taşındığı kaydedildi. İstatistikler, zulüm, baskı ve yolsuzluklarını Mustafa Kemal’in arkasına saklanarak örten CHP zihniyetinin en küçük eleştiriyi dahi “Atatürk’e hakaret” kılıfıyla mahkemeye taşıyıp toplumu nasıl susturmaya çalıştığını gözler önüne serdi.

6 yıllık zulmün bilançosu

İşte 5816 sayılı “Atatürk Hakkında İşlenen Suçlar” kanunun CHP’nin susturma sopasına döndüğünü belgeleyen o rakamlar:

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