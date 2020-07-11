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Aktüel

6 yaşındaki kız ölü bulundu! Cansız bedeninde dehşete düşüren detay

Diyarbakır'da 6 yaşındaki bir kız çocuğu, dedesinin evinin bahçesinde ölü bulundu. Dedesi tarafından cansız halde bulunan ve yakınlarının hastaneye götürdüğü minik kızın boğazında ise iz bulunduğu tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 11:25:00 -
6 yaşındaki kız ölü bulundu! Cansız bedeninde dehşete düşüren detay

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 6 yaşındaki kız çocuğu bahçede ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, baba Evren Teker, kızı Evin'i (6) Tekel Mahallesi'nde oturan babası İsmet Teker'in evine bıraktıktan sonra eşiyle pamuk tarlasına çalışmaya gitti.

Boğazında izler tespit edildi

Dede Teker, bir süre sonra bahçede oynayan torununun duvar dibinde hareketsiz yattığını görünce durumu yakınlarına bildirdi.

Hastaneye götürülen Evin'in öldüğü, boğazında ise iz bulunduğu tespit edildi.

Küçük kızının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken olaya ilgili savcılık soruşturma başlattı.

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