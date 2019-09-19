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6 yaşındaki çocuk, 5 gün boyunca annesinin cesediyle yaşadı

Rusya'da bir anne 6 yaşındaki çocuğu yanındayken yaşadıkları evde kalp krizi geçirdi. Annesi gözlerinin önünde can veren talihsiz çocuk, 5 gün boyunca annesinin cansız bedeniyle yaşamak zorunda kaldı.

19 Eylül 2019 Perşembe 14:52
6 yaşındaki çocuk, 5 gün boyunca annesinin cesediyle yaşadı

Rusya'da 6 yaşındaki bir çocuk evde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden annesinin cesediyle tam 5 gün boyunca yaşadı.

Kimseden yardım isteyemedi

Rusya'ya bağlı Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti'nin Yanaul kentinde bir anne 6 yaşındaki çocuğu yanındayken evde kalp krizi geçirdi. O an kimseden yardım isteyemeyen kadın, bir süre sonra hayatını kaybetti. Kadının ölmesinin ardından çocuk evde tek başına günlerce aç ve susuz kaldı. Çocuğun anaokulu öğretmenleri ise okula gitmemesi üzerine şüphelendi. Eve giden öğretmenler kapıya ulaştıklarında evden koku geldiğini fark edip polis çağırdı.Polisler kapıyı kırıp içeri girince annenin cesedinin başında oturan oğlunu gördü.

Talihsiz çocuk kontrol altında tutuluyor

Olay yerine gelen ambulansla çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun tedavisine önce Yanaul'da bulunan bir hastanede başlanırken, çocuğun sonrasında Ufa şehrinde bulunan bir hastaneye sevk edildiği ve rehabilitasyon merkezinde kontrol altında tutulacağı açıklandı.

Eşinden daha önce ayrılmış

Kadın ile eşinin daha önce ayrıldığı, kadının oğluyla 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında bulunan dairede yaşadığı öğrenildi.

 

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 14:52
  1. Rusya

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  • ahmet yılmazahmet yılmaz41 dk önce
    Komşuluk, akrabalık öldü. Ne yazık ki ülkemisde de çok farklı değil.

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