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Gündem 6 yaşında hayata yeniden merhaba dedi! Ekipler minik Abdullah'ı işte böyle kurtardı
Gündem

6 yaşında hayata yeniden merhaba dedi! Ekipler minik Abdullah'ı işte böyle kurtardı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Malatya’da yıkılan bir binanın enkazından 45 saat sonra 5 metrelik yaşam tünel kazılarak 6 yaşındaki Abdullah çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 07:26:00 -

Malatya Merkez Tevfik Temelli sokakta bir apartmanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla çalışmalara Artvin’den katılan Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), Borçka Kaymakamlığı Gönüllüleri ve EDAK ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Enkaz altında kalan 6 yaşındaki Abdullah isimli çocuk, ekipler 5 metrelik yaşam tüneli kazması sonucu 45 saat sonra hayata tutundu. Sağlık durumu iyi olan Abdullah’ın ailesine ulaşmak için ekipler aynı apartmanda çalışmalarını sürdürüyor.

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