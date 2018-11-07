6. ve 7. sınıf ders kitaplarında milli yazar-şairlere parya muamelesi! Ders kitaplarında laikçi istila

Hakkı Bilir/ İSTANBUL

Aşırı sol cenahın fikir babalığını yapan sözde yazarlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ders kitaplarında sayfalarca işlenirken, Milli Mücadele tarihimizin gür sesi Mehmet Akif Ersoy alelade geçiştirilirken, Türkiye’nin ruh hamurunu yoğuran isimlere ise yer vermediği ortaya çıktı. Sol düşünceye mensup şair ve yazarların fotoğraflı biyografilerinin ve eserlerinin yer aldığı ders kitaplarında, İslami cenahın yazarlarına ise alelade değinildiği kaydedildi. Nazım Hikmet’ten Adnan Binyazar’a kadar birçok solcu isim ders kitaplarına girerken, Yahya Kemal Beyatlı, Sezai Karakoç, Akif İnan, Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil gibi mütedeyyin yazarların müfredata alınmadığı kaydedildi. MEB’in, 7. Sınıf Türkçe ders kitabında; Adnan Binyazar, Ercan Dolapçı, Hidayet Karakuş, Emin Özdemir, Demirtaş Ceyhun, Abdullah Rıza Ergüven gibi Komünist isimler ayrıntılı bir şekilde ele alınırken, Necip Fazıl Kısakürek’in fotoğrafı, Abdurrahim Karakoç’un ise çok kısa bir şiirinin yer aldığı belirlendi. 6. Sınıf Türkçe Ders kitabında ise Komünistlerin sembol ismi Nazım Hikmet’in iki adet şiiri yer alırken, mütedeyyin camianın önde gelen şairi Abdurrahim Karakoç’un ise bir tek şiirine yer verildiği tespit edildi.

Hem biyografisi hem fotoğrafı hem de eseri

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde her alanda öze dönüş ve yükseliş hareketine geçerken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ders kitaplarında, toplumsal tabanda hiçbir karşılığı olmayan ve bir avuç marjinal tarafından göklere çıkartılan Komünist şairler ders kitaplarında sayfalarca işleniyor. Solcu şairlerin büyük itibar gördüğü ders kitaplarında ise Müslüman Anadolu milletinin ruh hamurunu yoğuran şair ve düşünce adamlarına ise çok kısa bir şekilde değiniliyor. Solcu yazarlar ve şairlerin hem eserleri, hem fotoğrafları hem de biyografilerine değinilirken, mütedeyyin yazarların ya fotoğrafları ya da çok kısa şiirleri yer alıyor. Türkçe 7. Sınıf ders kitabında, solcuların yakından bildiği Adnan Binyazar’ın “Penceresi sonsuzluğa açılan oda” isimli yazısı 60. sayfada yer alıyor. Ayrıca fotoğraflı bir özgeçmişi de ders kitabında çocukların belleğine kazınmak için hazır bekliyor.

Solcu yazarlar ayrıntılı işlenmiş

Kemalist zihniyetin öncü şairlerinden Abdullah Rıza Ergüven’in, “Atatürk’ü gördüm düşümde” adlı şiiri de aynı kitabın 38. sayfasında yer alıyor. Yine bir başka solcu Emin Özdemir, “Yazın ve toplumsal yapı” isimli denemesi 73. sayfada işleniyor. Demirtaş Ceyhun’un da, “Futbol oynamaya karar vermiştim” isimli öyküsü 209. sayfada, Hidayet Karakuş’un “Tahta bisiklet” adlı kısa öyküsü 107. sayfada yer buluyor. Sol cenahın yakından tanıdığı bir başka isim olan Ercan Dolapçı’nın da, “Mürefteli kadınlar ve Emin Astsubay” isimli hikayesi de aynı kitabın 47. sayfasında işleniyor. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy ise 6. Sınıf ders kitabında birkaç satırlık şiirle yer alırken, 7. sınıf Türkçe ders kitabında ise bir tek şiiri yer bulabiliyor. Komünist şair Nazım Hikmet’in bile iki şiiri bulunan ders kitabında, Mehmet Akif gibi büyük bir değerimizin üstün körü geçilmesi tepki çekiyor.

Müslüman düşünürler üstünkörü geçilmiş

Solcu şair ve yazarlar adeta öğrencilere dayatılırken, İslami camianın sembol şahsiyetleri ise üstünkörü geçiliyor. Ülkemizdeki İslami mücadelenin filizlenmesinde en büyük pay sahiplerinden biri olan Necip Fazıl Kısakürek ise 7. sınıf Türkçe ders kitabında bir kare fotoğrafla yer alıyor. Anadolu insanının kadim değerlerine şiir ve yazılarında yer veren Abdurrahim Karakoç ise bir kısa şiirle yer bulabiliyor.

İslami şairlere yer yok!





6. Sınıf Türkçe ders kitabında ise durum daha da vahim bir hal alıyor. Moskova’yı vatanı belleyen Komünist Nazım Hikmet Ran’ın, “Dünyayı verelim çocuklara” ve “Büyük taarruz” isimli şiirleri ünitelerde yer buluyor. İslami camiadan ise Abdurrahim Karakoç’un bir adet şiiri kitaba alınıyor. Solcuların birçok isminin müfredat konusu olarak işlendiği ders kitaplarında; Yahya Kemal Beyatlı, Nuri Pakdil, Akif İnan, Cahit Zarifoğlu, Sezai Karakoç, Erdem Beyazıt gibi mütedeyyin kesimin önde gelen mütefekkirleri ise yer bulamıyor.