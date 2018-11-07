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6. ve 7. sınıf ders kitaplarında milli yazar-şairlere parya muamelesi! Ders kitaplarında laikçi istila

Marjinal gruplar tarafından şişirilen solcu isimlere 6. ve 7. sınıf Türkçe ders kitaplarında boy boy yer veren Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB); yüzlerce şiiri bulunan İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u üstün körü geçiştirirken, Müslüman Anadolu milletinin sesi olan şair ve yazarlara ise hiç yer vermediği ortaya çıktı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 11:28

Hakkı Bilir/ İSTANBUL

Aşırı sol cenahın fikir babalığını yapan sözde yazarlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ders kitaplarında sayfalarca işlenirken, Milli Mücadele tarihimizin gür sesi Mehmet Akif Ersoy alelade geçiştirilirken, Türkiye’nin ruh hamurunu yoğuran isimlere ise yer vermediği ortaya çıktı. Sol düşünceye mensup şair ve yazarların fotoğraflı biyografilerinin ve eserlerinin yer aldığı ders kitaplarında, İslami cenahın yazarlarına ise alelade değinildiği kaydedildi. Nazım Hikmet’ten Adnan Binyazar’a kadar birçok solcu isim ders kitaplarına girerken, Yahya Kemal Beyatlı, Sezai Karakoç, Akif İnan, Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil gibi mütedeyyin yazarların müfredata alınmadığı kaydedildi. MEB’in, 7. Sınıf Türkçe ders kitabında; Adnan Binyazar, Ercan Dolapçı, Hidayet Karakuş, Emin Özdemir, Demirtaş Ceyhun, Abdullah Rıza Ergüven gibi Komünist isimler ayrıntılı bir şekilde ele alınırken, Necip Fazıl Kısakürek’in fotoğrafı, Abdurrahim Karakoç’un ise çok kısa bir şiirinin yer aldığı belirlendi. 6. Sınıf Türkçe Ders kitabında ise Komünistlerin sembol ismi Nazım Hikmet’in iki adet şiiri yer alırken, mütedeyyin camianın önde gelen şairi Abdurrahim Karakoç’un ise bir tek şiirine yer verildiği tespit edildi.

Hem biyografisi hem fotoğrafı hem de eseri

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde her alanda öze dönüş ve yükseliş hareketine geçerken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ders kitaplarında, toplumsal tabanda hiçbir karşılığı olmayan ve bir avuç marjinal tarafından göklere çıkartılan Komünist şairler ders kitaplarında sayfalarca işleniyor. Solcu şairlerin büyük itibar gördüğü ders kitaplarında ise Müslüman Anadolu milletinin ruh hamurunu yoğuran şair ve düşünce adamlarına ise çok kısa bir şekilde değiniliyor. Solcu yazarlar ve şairlerin hem eserleri, hem fotoğrafları hem de biyografilerine değinilirken, mütedeyyin yazarların ya fotoğrafları ya da çok kısa şiirleri yer alıyor. Türkçe 7. Sınıf ders kitabında, solcuların yakından bildiği Adnan Binyazar’ın “Penceresi sonsuzluğa açılan oda” isimli yazısı 60. sayfada yer alıyor. Ayrıca fotoğraflı bir özgeçmişi de ders kitabında çocukların belleğine kazınmak için hazır bekliyor.

Solcu yazarlar ayrıntılı işlenmiş

Kemalist zihniyetin öncü şairlerinden Abdullah Rıza Ergüven’in, “Atatürk’ü gördüm düşümde” adlı şiiri de aynı kitabın 38. sayfasında yer alıyor. Yine bir başka solcu Emin Özdemir, “Yazın ve toplumsal yapı” isimli denemesi 73. sayfada işleniyor. Demirtaş Ceyhun’un da, “Futbol oynamaya karar vermiştim” isimli öyküsü 209. sayfada, Hidayet Karakuş’un “Tahta bisiklet” adlı kısa öyküsü 107. sayfada yer buluyor. Sol cenahın yakından tanıdığı bir başka isim olan Ercan Dolapçı’nın da, “Mürefteli kadınlar ve Emin Astsubay” isimli hikayesi de aynı kitabın 47. sayfasında işleniyor. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy ise 6. Sınıf ders kitabında birkaç satırlık şiirle yer alırken, 7. sınıf Türkçe ders kitabında ise bir tek şiiri yer bulabiliyor. Komünist şair Nazım Hikmet’in bile iki şiiri bulunan ders kitabında, Mehmet Akif gibi büyük bir değerimizin üstün körü geçilmesi tepki çekiyor.

Müslüman düşünürler üstünkörü geçilmiş

Solcu şair ve yazarlar adeta öğrencilere dayatılırken, İslami camianın sembol şahsiyetleri ise üstünkörü geçiliyor. Ülkemizdeki İslami mücadelenin filizlenmesinde en büyük pay sahiplerinden biri olan Necip Fazıl Kısakürek ise 7. sınıf Türkçe ders kitabında bir kare fotoğrafla yer alıyor. Anadolu insanının kadim değerlerine şiir ve yazılarında yer veren Abdurrahim Karakoç ise bir kısa şiirle yer bulabiliyor.

İslami şairlere yer yok!


6. Sınıf Türkçe ders kitabında ise durum daha da vahim bir hal alıyor. Moskova’yı vatanı belleyen Komünist Nazım Hikmet Ran’ın, “Dünyayı verelim çocuklara” ve “Büyük taarruz” isimli şiirleri ünitelerde yer buluyor. İslami camiadan ise Abdurrahim Karakoç’un bir adet şiiri kitaba alınıyor. Solcuların birçok isminin müfredat konusu olarak işlendiği ders kitaplarında; Yahya Kemal Beyatlı, Nuri Pakdil, Akif İnan, Cahit Zarifoğlu, Sezai Karakoç, Erdem Beyazıt gibi mütedeyyin kesimin önde gelen mütefekkirleri ise yer bulamıyor.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 11:28
  1. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
  2. Aşırı sol cenah
  3. Milli Mücadele
  4. Mehmet Akif Ersoy
  5. Nazım Hikmet
  6. Adnan Binyazar
  7. Yahya Kemal Beyatlı
  8. Sezai Karakoç
  9. Akif İnan
  10. Erdem Beyazıt
  11. Cahit Zarifoğlu
  12. Nuri Pakdil
  13. Ercan Dolapçı
  14. Hidayet Karakuş
  15. Emin Özdemir
  16. Demirtaş Ceyhun
  17. Abdullah Rıza Ergüven
  18. Necip Fazıl Kısakürek
  19. Abdurrahim Karakoç
  20. Komünistlerin sembol ismi Nazım Hikmet
  21. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  22. Penceresi sonsuzluğa açılan oda
  23. Kemalist zihniyet
  24. Atatürk’ü gördüm düşümde
  25. Yazın ve toplumsal yapı
  26. Futbol oynamaya karar vermiştim
  27. Tahta bisiklet
  28. Mürefteli kadınlar ve Emin Astsubay
  29. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy
  30. Komünist Nazım Hikmet Ran
  31. Dünyayı verelim çocuklara
  32. Büyük taarruz

YORUM YAZ

  • AlperenAlperen37 dk önce
    öze dönüş ... ancak sizden çıkar
  • hsnhsn40 dk önce
    ne yazık ki meb ak parti kadrolarından mahrum ve ne yazık ki ne kadar ak parti muhalifi solcu liberal kemalist ve atatürkçü ve de mhp kaçkını ip çiler bir şekilde adamlarını bulup meb de kök salmayı başarıyorlar be nazım bilet kim ki ders kitaplarında yer alıyor bu adam kimimiz rusyaya övgü düzen yurt dışı kaçkını biri değil mi işte men kimlerin elinde anlayın
  • AbdulhamidAbdulhamid45 dk önce
    Milli Eğitimin başında "köy enstitülerinin kapatılması yanlış oldu" diyebilen, kemalist ırkçı Andımız konusunda susma hakkını(!) kullanan kemalist bir isim var! Şaşırmamak gerek! Sayesinde, ulusal bayramlarda yine eskisi gibi topluca, zoraki ve curcuna ile kutlanıyor!
  • AbdulhamidAbdulhamid46 dk önce
    Milli Eğitimin başında "köy enstitülerinin kapatılması yanlış oldu" diyebilen, kemalist ırkçı Andımız konusunda susma hakkını(!) kullanan kemalist bir isim var! Şaşırmamak gerek! Sayesinde, ulusal bayramlarda yine eskisi gibi topluca, zoraki ve curcuna ile kutlanıyor!
  • dd48 dk önce
    Laik Düzen fosebtik çukurundan daha pistir.
  • hüseyin sabazhüseyin sabaz57 dk önce
    işte ak parti ve ıktıdarı bu zıhnıyetler yerle bir eder hayret bisey yameb ın bunyesinde boyle işlerın olması durumun vehametini gosterıyor ıktıdarın bunları yapanları bakanlık bunyesinden kesinlikle ıhrac etmesi gerekır olacak işmi ya musluman mahallesınde resmen salyangoz satılıyor
  • hasanhasan1 sa önce
    laikçi istila derken,,,,islam devletinde mi yaşadığını sanıyorsun yavşak
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ1 sa önce
    BURASI ULUS DEVLET. BURASI ÜMMETCİLİK YAPILACAK ULKE DEGİL.BURASI ULUSCULUK YAPILACAK Bİ MEMLEKET. BURASI TURKİYE. VE TÜRKLÜK TÜRK MİLLETİ YÜCELTİLİR. BU AŞK VE SEVGİ İŞLENİR. KİTAPLARDA NECİP FAZIL UZUNKÜREK GİBİ BİR ŞAİRİN OLMASINA GEREK BİLE YOK. TÜRK BİLİNCİ OLAN YAZARLAR KONULMALI.
  • Murat TaşcıMurat Taşcı1 sa önce
    Demek ki, İktidar, Muktedir değil.
  • müslümmüslüm1 sa önce
    ... Şu anda kimiktidar laiklermi müslümanları koltukları uğruna hertürlü oyun ve dalaverelrle kandırarak vurgun songunlara göz yumanlar mı idare ediyor. Bu iktidar artık başkalarını suçlamak yerine kendi hatalarını görsün ve aklını başına alıp ülkeyi doğru dürüst idare etsin. Eski dostlarını kenara atıp geçmişte kendilerine söylemediklaf ve söz bırakmayanlarla yola devam etseniz olacağı budur. Vesselam...
  • HasanHasan1 sa önce
    Siz ne diyorsunuz. Cengiz islam alemini parçaladı ama resimleri İmam Hatip Okullarının duvarlarında Yunus la yanyana
  • BİÇAREBİÇARE1 sa önce
    Sandığa giden, oy veren muhafazakarlar düşünsün...
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Ak parti uyuyor, bazı akp liler SIRTINI laikçilere dayamak istiyor.
  • doğru ahmetdoğru ahmet1 sa önce
    Böyle mi dindar nesil yetiştirecekiniz. Gençlerin neden ahlaksızlaştığı anlaşılıyor.
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