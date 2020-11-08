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Dünya 6 ülkedeki vizonlarda koronavirüse rastlandı
Dünya

6 ülkedeki vizonlarda koronavirüse rastlandı

Koronavirüs 6 ülkede çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 03:56:00 -
6 ülkedeki vizonlarda koronavirüse rastlandı

ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'in buralardaki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda koronavirüs tespit edildiği bilgisini veren Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, vizonlarda rastlanan Covid-19 türünün klinik görünümü, ağırlığı ve bulaşıcılığının koronavirüsün diğer türleriyle benzerlik gösterdiği, öte yandan bu türünde, daha önce gözlemlenmeyen mutasyon terkibine rastlandığı belirtildi.

Koronavirüsün vizonlarda mutasyona uğradığının tespit edilmesi sonrası Danimarka'da çiftliklerde yetiştirilen 15-17 milyon civarındaki vizonun itlaf kararı alınmıştı.

Danimarkalı yetkililer, vizonlardaki bu türün, insanlara bulaştığını ve şimdiye kadar 12 kişiyi enfekte ettiğini açıkladı.

Mutasyona uğrayan yeni tip corona virüsün "Cluster-5 virüs" olarak adlandırıldı.

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