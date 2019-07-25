0553 313 94 23

6 Türk'ü kaçırmışlardı... Çok iddialı açıklama

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'ta yakında zafer kazanacaklarını söyledi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden ise Hafter'in bu iddiasına cevap geldi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 06:43
6 Türk'ü kaçırmışlardı... Çok iddialı açıklama

General Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da verdiği saldırı emrinden bu yana pek çok yenilgi almasına rağmen liderlik ettiği güçlerin zafer kazanmasının yakın olduğunu iddia etti.

"Trablus'ta zafer bayrağını dalgalandıracağız"

Hafter, Bingazi'deki Er-Racme bölgesinde bulunan komuta merkezinde yaptığı açıklamada, "Zaferi kazanmamız yakın. Bütün Libyalıların kurtulma zamanı geldi. Ordu da halk da Trablus'ta zafer bayrağını dalgalandıracak." dedi.

Trablus'u ele geçirmek için saldırdılar, ellerindeki giryan kentini de kaybettiler

Hafter güçleri, Trablus saldırılarının başlamasından bu yana 110 günü aşkın bir zaman geçmiş olmasına rağmen gerçek anlamda bir ilerleme katedemezken, son dönemde de Giryan kentinin kaybedilmesi gibi pek çok başarısızlık da yaşadı.

Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Hafter birlikleri, haziran ayı sonunda harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları kritik Giryan kentini de kaybetmişti.

UMH'den hafter'e trablus cevabı

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu'nun sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter'in başkent Trablus'a yönelik başlattığı operasyonda aldığı yenilgilere rağmen "zaferin yakın" olduğu yönünde sözler sarf etmesini değerlendirdi.

Hafter'in, Trablus'u ele geçirmedeki başarısızlığını örtbas etmek ve kendisine bağlı güçlerin moralini yükseltmek maksadıyla bu açıklamaları yaptığını söyleyen Meci, UMH birliklerinin, Hafter güçlerinden gelebilecek her türlü saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu kaydetti.

6 Türk denizciyi kaçırmışlardı

Zaman zaman Türkiye aleyhine tehdit dolu açıklamalar yapan Hafter, provokatif eylemlerden de geri durmuyor.

Geçtiğimiz haftalarda General Hafter’e bağlı güçler tarafından 6 Türk denizci alıkonulmuş, bunun üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada “Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir” uyarısında bulunmuştu.

Açıklamadan kısa bir süre sonra geçtiğimiz hafta 6 Türk serbest bırakılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 06:43
  1. Ordu
  2. HAFTER

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu
    1. Babasından kaçırdığı otomobille..
    2. Türkiye’nin sabrı tükeniyor… Askeri..
    3. Bakanlar, valiler, başkanlarla..
    4. Erdoğan düğmeye bastı… Yeniden..
    5. ABD’li 14 şirket Türkiye’ye geldi… 100..
    6. Uluslararası anlaşmaların..
    7. Endonezya'dan İsrail'in Doğu..
    8. "FaceApp" uygulamasıyla dolandırıcılık
    9. 6 Türk'ü kaçırmışlardı... Çok iddialı..
    10. İngiltere’ye başbakan olmuştu… O..
    11. Hakan Atilla için kritik tarih belli..
    12. Dün gerçekleştirilmişti... Kritik..
    13. Çanakkale’de baba dehşet saçtı.....
    14. Atama kararları Resmi Gazete'de
    15. Trump zorda! ABD’yi karıştıracak..
    16. Galatasaray'dan Falcao açıklaması
    17. Sıcaklık 39.9 derece ölçüldü, kırmızı..
    18. Kuzey Kore'nin iki füze ateşlediği..
    19. 25.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    20. Husilerden Suudi Arabistan'daki hava..
    21. Trump Yemen tasarısını 3. kez veto etti
    22. Esenler’de korkutan yangın: 1 kişi..
    23. Bursa’da bayram öncesi narkotik..
    24. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    25. Şişli'de kamyon köprünün altında sıkıştı
    26. Şişli’de kamyon köprüye sıkıştı
    27. UMH'den Hafter'in "Zafer yakın"..
    28. Gazla freni karıştırınca, basketbol..
    29. Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi yeniden..
    30. Hakan Atilla'nın temyiz duruşması..
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Türkiye'nin kanını dondurmuştu... Korkunç şüphe doğru çıktı
    Türkiye'nin kanını dondurmuştu... Korkunç şüphe doğru çıktı

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    İnönü, 12 Ada için ısrar bile etmemiş
    İnönü, 12 Ada için ısrar bile etmemiş
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!