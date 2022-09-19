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Gündem 6 terörist daha öldürüldü
Gündem

6 terörist daha öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG’li terörist daha öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 14:21:00 -
6 terörist daha öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, şehidinin kanını yerde bırakmıyor.Canı uğruna vatan nöbeti tutan kahraman Mehmetçik'ten her geçen gün gelen başarılı haberlere bir yenisi daha eklendi.

6 terörist öldürüldü

Hain teröristlerin saldırı girişimi bir kez daha engellendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 6 teröristin daha öldürüldüğünü açıkladı.

"Mücadeleye devam"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde tespit ettikleri 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!"

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