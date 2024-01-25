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Yerel 6 Şubat depremini anlatırken yeniden depreme yakalandı
Yerel

6 Şubat depremini anlatırken yeniden depreme yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-01-25 18:35:00 - 2024-01-25 18:37:59

Asrın felaketinin yıl dönümünün yaklaştığı bugünlerde depremde yaptıkları çalışmaları anlatan dernek başkanı, Malatya’da 5.2’lik depreme yakalandı.

Asrın felaketinin yıl dönümünün yaklaştığı bugünlerde depremde yaptıkları çalışmaları anlatan dernek başkanı, Malatya’da 5.2’lik depreme yakalandı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremde vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı. 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinin yol dönümünün yaklaştığı bugünlerde o süreçte depremzedeler için yaptıkları çalışmaları İHA’ya anlatan Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İhsan Çolak ve çalışanlar da 5,2’lik depreme röportaj esnasında yakalandılar. Yaşanan panik kameralara yansırken, sonrasında başkan ve çalışanlar bina dışına çıktı.

 

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