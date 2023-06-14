  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 6 Şubat-31 Mayıs 2023 tarihleri arası kullanılan sudan ücret alınmayacak
Yerel

6 Şubat-31 Mayıs 2023 tarihleri arası kullanılan sudan ücret alınmayacak

Yeniakit Publisher
2023-06-14 22:31:00 -
6 Şubat-31 Mayıs 2023 tarihleri arası kullanılan sudan ücret alınmayacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da 6 Şubat-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında su faturası tahsil etmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, sayaçları okunamayan abonelerin geçen 4 aylık süreye ait borç yüküyle karşılaşmamaları için adını, soyadını, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını ve abone numarasını belirterek, “0538 541 09 11” numaralı WhatsApp hattına 1 Temmuz 2023 tarihine kadar sayaçlarının fotoğrafını okunur ve görünür şekilde çekip atması gerektiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23