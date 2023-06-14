6 Şubat-31 Mayıs 2023 tarihleri arası kullanılan sudan ücret alınmayacak
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da 6 Şubat-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında su faturası tahsil etmeyeceği bildirildi.
Açıklamada, sayaçları okunamayan abonelerin geçen 4 aylık süreye ait borç yüküyle karşılaşmamaları için adını, soyadını, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını ve abone numarasını belirterek, “0538 541 09 11” numaralı WhatsApp hattına 1 Temmuz 2023 tarihine kadar sayaçlarının fotoğrafını okunur ve görünür şekilde çekip atması gerektiği belirtildi.