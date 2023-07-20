6 şirket geri alım yaptı
19.07.2023 tarihinde 6 şirket geri alım yaptı.
19.07.2023 tarihinde 6 şirket geri alım yaptı.
Borsada bir şirketin kendi hissesini geri alması hissenin fiyatını destekler. Eğer düzenli geri alım söz konusuysa fiyatın yukarı çıkma eğilimi de güçlenecektir. Bu nedenle yatırımcılar geri alım yapan şirketleri yakından takip eder.
Geri alım yapan 6 şirket aşağıda yer almaktadır: .
1) MLP Sağlık(#MPARK) 19.07.2023 günü 20,000 adet (lot) aldı. Alımlar 87,40 - 92,50 fiyat aralığından gerçekleşti. Bu işlem sonrası şirketin sermayesi içindeki payı 0,029% oldu.
2) Logo Yazılım(#LOGO) 19.07.2023 günü 20,000 adet (lot) aldı. Alımlar 71,00 - 72,45 fiyat aralığından gerçekleşti. Bu işlem sonrası şirketin sermayesi içindeki payı 0,030% oldu.
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3) Sabancı Holding(#SAHOL) 19.07.2023 günü 25,000 adet (lot) aldı. Alımlar 50,5 fiyat aralığından gerçekleşti. Bu işlem sonrası şirketin sermayesi içindeki payı 0,002% oldu.
4) Inveo Yatırım Holding(#INVEO) 19.07.2023 günü 132,500 adet (lot) aldı. Alımlar 23,86 - 24,00 fiyat aralığından gerçekleşti. Bu işlem sonrası şirketin sermayesi içindeki payı 0,292% oldu.
5) Gedik Y. Men. Değ.(#GEDIK) 19.07.2023 günü 190,852 adet (lot) aldı. Alımlar 9,45 fiyat aralığından gerçekleşti. Bu işlem sonrası şirketin sermayesi içindeki payı 0.271% oldu.
6) Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım(#AHGAZ) 19.07.2023 günü 399,230 adet (lot) aldı. Alımlar 10,99 fiyat aralığından gerçekleşti. Bu işlem sonrası şirketin sermayesi içindeki payı 0,061% oldu.
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