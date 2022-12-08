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Yerel 6 otomobile çarptı, aracını bırakıp kaçtı
Yerel

6 otomobile çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki 6 otomobile çarpan pikap sürücüsü, kazada devrilen aracını bırakıp kaçtı.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 08:08:00 -
6 otomobile çarptı, aracını bırakıp kaçtı

İlçeye bağlı Ergenekon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde kaza meydana geldi.

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen pikap, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu park halindeki 6 otomobile çarpıp devrildi.

Sürücü, devrilen aracını bırakıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekibi sevk edildi.

Bölgede incelemelerde bulunan polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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