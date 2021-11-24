6 muhalefet partisi temsilcisi bir araya geldi! Bozacakları ilk kurum üzerinde anlaşmaya vardılar

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CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile DEVA ve Gelecek Partisi temsilcileri, TBMM'deki "parlementer sisteme dönüş" toplantılarına devam ediyor.

RTÜK'ün yapısı hakkında uzlaştılar

6 partinin bugünkü toplantısında, "Temel hak ve özgürlükler" görüşüldü. Muhalefet partileri, bozacakları ilk kurum üzerinde uzlaştı: RTÜK

6 partinin temsilcisi, RTÜK üyelerinin meslek örgütleri ve iletişim sektörü tarafından gösterilecek adaylar arasından Meclis'te seçilmesi konusunda mutabakata vardı. Toplantının ilgili bölümünde TRT, Anadolu Ajansı ve Basın İlan Kurumu'nun yapısı da ele alındı.