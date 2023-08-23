6 milyonu aştı! Borsa İstanbul rekora koştu

Borsa İstanbul hem seçimlerden sonra başladığı yükseliş süreci hem de halka arzların artmasıyla yeni yatırımcı sayısıda yükselişe geçti. Buna göre pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 6 milyonu aştı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yapılan açıklamaya göre pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 21 Ağustos 2023 itibarıyla 6 milyon 24 bin 344 kişiye yükseldi.

Buna göre yatırımcı sayısı son bir ayda oransal bazda yüzde 36,84 sayı olarak 1 milyon 621 bin 816 kişi artış gösterdi. Yıllık bazda ise artış oranı yüzde 12,34, yatırımcı sayısı ise 3 milyon 350 bin 883 kişi artış yaşandı.

Kaynak: Dünya Gazetesi