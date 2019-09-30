6 milyon İranlı turist Türkiye'ye geliyor

Geçen yıl, tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyanın göz bebeği olan Türkiye'de tatil yapan yaklaşık 5 milyon İranlı turist, başta Van olmak üzere birçok ilde otellerdeki doluluğu yüzde 100'e çıkardı, yaptıkları harcamalarla konakladıkları illerde ekonominin canlanmasını sağladı

İran Bilimsel Ekoturizm Başkanı Farid Javaherzadeh:

"Türkiye'nin hem Müslüman bir ülke oluşu hem de İran halkının Türkiye'ye sevgisi turist sayısını her yıl artırıyor. 2020'de Türkiye'ye gelecek turist sayısının yüzde yirmi artarak 6 milyon 200 bin kişiye ulaşmasını öngörüyoruz"