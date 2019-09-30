6 milyon İranlı turist Türkiye'ye geliyor
İran ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik projeler ve tanıtım çalışmaları sayesinde İranlıların tatil için tercih ettiği ülkeler arasında ilk sırada yer alan Türkiye'ye, 2020'de de komşu ülkeden 6 milyonu aşkın turistin gelmesi bekleniyor30 Eylül 2019 Pazartesi 09:14
Geçen yıl, tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyanın göz bebeği olan Türkiye'de tatil yapan yaklaşık 5 milyon İranlı turist, başta Van olmak üzere birçok ilde otellerdeki doluluğu yüzde 100'e çıkardı, yaptıkları harcamalarla konakladıkları illerde ekonominin canlanmasını sağladı
İran Bilimsel Ekoturizm Başkanı Farid Javaherzadeh:
"Türkiye'nin hem Müslüman bir ülke oluşu hem de İran halkının Türkiye'ye sevgisi turist sayısını her yıl artırıyor. 2020'de Türkiye'ye gelecek turist sayısının yüzde yirmi artarak 6 milyon 200 bin kişiye ulaşmasını öngörüyoruz"
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