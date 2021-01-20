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Gündem 6 milyar dolarlık altın rezervi teyit edildi
Gündem

6 milyar dolarlık altın rezervi teyit edildi

Tarım Kredi iştiraki Gübretaş'a ait Bilecik Söğüt'teki maden sahasında, piyasa değeri 6 milyar dolar olan 3,5 milyon onsluk altın varlığı Türkiye Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu tarafından da teyit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 10:57:00 -
6 milyar dolarlık altın rezervi teyit edildi

Gübretaş 3.5 milyon onsluk altın keşfi yapmış ve parasal değerinin 6 milyar dolar olduğunu duyurmuştu. Gübretaş'ın Söğüt Altın Madeni Projesi ile ilgili kamuoyu ile paylaştığı bilgiler Türkiye Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) tarafından da teyit edildi.Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bilindiği üzere Şirketimizin 07.12.2020 tarihli KAP açıklamasında, Şirketimize ait Bilecik ili Söğüt ilçesinde bulunan 82050 nolu ruhsat kapsamı maden sahası ile ilgili verilerin bağımsız bir değerlendirme şirketince değerlendirilerek uluslararası standartlara göre raporlanması konusundaki çalışmalar hakkında bilgi verilmiş ve bu çalışmalar kapsamında hazırlanan maden kaynak ve rezerv tahmin sonuçlarına ilişkin açıklama kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Yine aynı açıklamada, bahsi geçen çalışmaların Türkiye Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) standartlarına uygun olarak, UMREK tarafından yetkilendirilen yetkin kişilerce değerlendirilmesi ve UMREK Koduna uygun raporun hazırlanması sürecinde devam ettiği bildirilmişti.

"Umrek yetkin kişilerince de teyit edilmiştir"

Halihazırda UMREK yetkin kişilerince yapılan çalışmalar tamamlanmış olup Şirketimizce 07.12.2020 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan maden kaynak ve rezervine ilişkin tüm bilgiler UMREK yetkin kişilerince de teyit edilmiştir. Bu kapsamda yetkin kişilerce onaylanan UMREK tablosu ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.Şirketimizce yapılan muhtelif açıklamalarda da ifade edildiği üzere, Şirketimizce işletilmesi kararlaştırılan Söğüt Altın Madeni Projesine ilişkin teknik çalışmalar sürmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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