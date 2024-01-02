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Yaşam 6 kilometrelik yolu 4 saatte aldılar
Yaşam

6 kilometrelik yolu 4 saatte aldılar

Yeniakit Publisher
2024-01-02 10:05:00 -

Muş’ta besicilik yapan vatandaşlar, kış mevsiminin belli bir bölümünde mezrada besledikleri hayvanlarını 6 kilometrelik karlı ve sisli dağların arasındaki patika yoldan yaklaşık 4 saat yürüterek köye ulaştırdı. O anlar güzel görüntülere sahne oldu.

1 milyon 300 bin küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Muş'ta besiciler, zorlu kış şartlarında hayvancılık mesleğini sürdürüyor. Şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bin 800 rakıma sahip olan Yukarıyongalı köyünde besicilik yapan vatandaşlar, bir süre Omurlar mezrasında besledikleri keçilerini uzun ve zorlu patika yollardan geçirerek köye ulaştırdı. Mezrada yemin bitmesi ile köye doğru hayvanları ile birlikte zorlu yolculuğa başlayan besiciler, yoğun sisten dolayı zaman zaman yollarını kaybettiklerini söyledi. Kar kalınlığının yer yer yarım metreye ulaştığı 6 kilometrelik yol boyunca kar üstünde tek sıra halinde yürüyen sürünün güvenliğini çoban köpekleri sağladı. Dik yamaçlar ve zorlu arazilerden geçirilerek 4 saatlik yolcuğunun ardından Yukarıyongalı köyüne getirilen keçi sürüsü ahırda bir süre dinlendirildikten sonra kar üzerinde buluna yemliklerden saman verildi.

Kötü hava şartlarından dolayı 4 saat süren zorlu yolculun ardından köye sorunsuz bir şekilde vardıkları söyleyen sürü sahibi Eyüp Omur, sürünün mezradan köye getirilme yolcuğunun zorlu geçtiğini belirterek, “Hayvanlarımızı Omurlar mezrasında besliyorduk ve bugün itibariyle köye getirdik. Mezradan köyümüze olan mesafe 6 kilometredir. Yolda bayağı bir zorluk çektik. Sis ve kar vardı yolda. 4 saatlik yolculuk sonrasında çok şükür sağ salim köyümüze geldik. Yolda çok sis vardı. Bazı zamanlar yolu şaşırıyorduk. Çile çektik, zorluklarla 4 saatte köye geldik” dedi.

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