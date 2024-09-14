  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam 6 katlı hastane binası böyle yıkıldı
Yaşam

6 katlı hastane binası böyle yıkıldı

Yeniakit Publisher
2024-09-14 10:04:00 -

Hatay'da asrın felaketinde hasar gören hastane binasının bir bloğu yıkıldı.

Hatay'da depremde hasar alan 6 katlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bir bloğunun yıkılma anı kameraya yansıdı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ağır hasar almıştı. 2017 yılında hizmete açılan Hatay Eğitim Araştırma Hastanenin yıkımına geçtiğimiz günlerde başlandı. Antakya ilçesi Uydukent Mahallesi'nde bulunan 6 katlı hastanenin bir bloğu, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anıysa kameralara yansıdı. Hastanenin bir bloğunun yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Böyle rezillik olmaz! Kokoreç için bağırsağı bakın nerede temizlediler
Böyle rezillik olmaz! Kokoreç için bağırsağı bakın nerede temizlediler

Yaşam

Böyle rezillik olmaz! Kokoreç için bağırsağı bakın nerede temizlediler

Fanatik besicinin yaptığına bakın
Fanatik besicinin yaptığına bakın

Yaşam

Fanatik besicinin yaptığına bakın

Bursa’nın şaşırtan misafiri
Bursa’nın şaşırtan misafiri

Yaşam

Bursa’nın şaşırtan misafiri

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23