6 kat daha ucuz bir batarya teknolojisi geliştirildi

Akıllı telefon teknolojilerinin son yıllarda oldukça gelişmesiyle, daha yüksek batarya kapasitesine sahip telefonlar karşımıza çıkıyor. Ancak batarya kapasitesi, uzun şarj ömrü için tek başına yeterli değil.

Lityum iyon bataryalar, şu anda akıllı telefonlardan elektrikli arabalara kadar her şeyde kullanılmakta. Ancak bu bataryaların üretim maliyeti, günümüzde hala büyük bir sorun.

Bu nedenle lityum iyon bataryalar, rüzgar ve güneş enerjisi sistemlerinden yedek depolama yapmak için kullanılamıyor.

Bu tür sistemlerin depolama yapması ve güneş açmadığında ya da rüzgar esmediğinde de enerji sağlamasına yönelik artan ihtiyaçla, uluslararası bir araştırmacı ekibi ucuz ve bol malzemelerden yapılmış düşük maliyetli bir batarya geliştirdi.

6 kat ucuz batarya geliştirildi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) araştırmayı yöneten Profesör Donald Sadoway; Kanada, Çin ve ABD'deki kurumlardan bilim insanlarıyla birlikte, normalden 6 kat daha az maliyetli yeni bir batarya geliştirdi.

Araştırmacılar, piyasadaki en bol ikinci malzeme olan alüminyumu ve ametal malzemelerin en ucuzu olan kükürtü kullandı.

Bu iki malzemeyi elektrot olarak kullanan araştırmacılar, aşırı ısınmayı önlemek için üretimi kolay ve düşük bir erime noktasına sahip bir erimiş tuz elektrolit kullandı.

Teknolojiyi ticarileştirmek için "Avanti"adında yeni bir girişim kuran bilim insanları, ürettikleri bataryanın büyük ölçekte çalıştığını herkese göstermek istiyor.