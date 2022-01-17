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Gündem 6 ilde operasyon: 20 gözaltı kararı
Gündem

6 ilde operasyon: 20 gözaltı kararı

Edirne merkezli 6 ildeki FETÖ soruşturması kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 15:43:00 -
6 ilde operasyon: 20 gözaltı kararı

Edirne merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında avukat, müfettiş, uzman ve doktorunda bulunduğu 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, Kocaeli, Samsun, Ankara, Trabzon ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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