6 ilde kar tatili!

Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 22.12.2021 Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 22.12.2021 Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.”

Ağrı

Ağrı’nın Hamur ilçesindeki tüm köy okulları yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur'daki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için 22.12.2021 Çarşamba günü eğitime bir 1 gün ara verilmiştir.”

Bartın

Bartın’da etkili olan kar yağışının devam etmesiyle birlikte Ulus ilçesinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu.

Ulus Kaymakamlığı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı öğrencilerimizin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 22.12.2021 tarihinde (Çarşamba günü) ilçemiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir."

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan hamile veya engelli personeller de tatil süresince izinli sayılacak.

Kastamonu

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının etkisini sürdürdüğü Şenpazar'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

Karabük

Karabük’ün Eflani ilçesinde de etkili olan kar yağışı sonrası yarın tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Eflani İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesinden dolayı 22 Aralık Çarşamba günü ilçede bulunan İlk, Orta ve Lise düzeyindeki tüm okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir” denildi.

Ordu

Ordu'nun Gürgen ve Gürgentepe ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.