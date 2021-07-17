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Aktüel 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Aktüel

6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum'un kuzey kesimleri ile Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 10:59:00 -
6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, kuzey ve doğu kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzey kesimleri ile Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 38, Erzincan'da 36, Iğdır'da 33, Ağrı'da 30, Erzurum'da 29, Kars'ta 28, Ardahan'da 26 derece olacağı tahmin ediliyor.

 

 

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