6 günde 3 oğlunu ve torunu kaybetmişti! O anne daha fazla dayanamadı
Aksaray’da 6 gün içinde 3 oğlunu ve torununu kaybeden Vesile Çıracı bu büyük acıya daha fazla dayanamadı ve evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çıracı önce 16 yaşındaki torununu iş kazasında kaybetti. Bu acı olaydan 6 gün sonrada 3 oğlu trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Peş peşe kayıplar yaşayan 65 yaşındaki anne vesile çıracı bu acıya daha fazla dayanamadı. Aksaray’da 5 gün önce 3 oğlunun trafik kazasında yaşamını yitirdiği anne Vesile Çıracı (65), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
23 Ekim Perşembe günü Eskil ilçesine bağlı Gölyazı Yaylası’nda Azmi (35), Salih (33) ve Tamer Çıracı (23) kardeşler, 23 kaza geçirdi.
3 kardeşin içerisinde bulunduğu 68 AET 449 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Solak'ın kullandığı 68 ABE 988 plakalı kamyonla çarpıştı ve kazada 3 kardeş de yaşamını yitirdi.
Kaza sonrası 3 çocuğunu da kaybeden anne Vesile Çıracı daha fazla bu acıya dayanmadı ve evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan acılı anne, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
TORUNU DA 11 GÜN ÖNCE İŞ KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Kazada ölen Azmi Çıracı'nın oğlu Ruhi Can Çıracı'nın (16) da 17 Ekim’de babasının vefat ettiği bölgeye 50 metre uzaklıkta çalıştığı mobilya atölyesinde iş kazası geçirdiği öğrenildi. Kereste bloğunun altında kalan Ruhi Can’ın yaşamını yitirmişti.
Şimdi tüm Aksaraylılar 6 gün içerisinde 3 oğlunu ve torunu kaybeden anne Vesile Çıracı’nın yasını tutuyor.