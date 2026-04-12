6 gollü maçta kazanan çıkmadı!
Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. 6 gollü maçta iki takımda birer puanla ayrıldı.
İzmir’deki maç nefes kesti. Ev sahibi Göztepe'nin gollerini 24. dakikada Juan, 82. dakikada penaltıdan Jeferson ve 89. dakikada Bokele kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini ise 45+1. dakikada Ben Ouanes, 52. dakikada Benedyczak ve 76. dakikada Filip Krastev (kendi kalesine) ağlara yolladı.
Öte yandan Kasımpaşa'da Kerem Demirbay mücadelenin uzatma dakikalarında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Beraberliğin ardından Göztepe 47, Kasımpaşa 28 puana yükseldi.
Gelecek hafta Göztepe, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.