6 gollü maçta gülen taraf Manchester City oldu

İngiltere Premier Lig’in 35. haftasında futbolseverler, gol düellosuna sahne olan mücadelede nefes kesen bir maça tanıklık etti. Şampiyonluk yarışında hata yapma lüksü kalmayan Manchester City, deplasmanda Everton karşısında iki kez geri dönüş yapmak zorunda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında oyunun kontrolünü büyük ölçüde elinde tutan Manchester City, aradığı golü 43. dakikada Jeremy Doku ile buldu. Bu golle soyunma odasına 1-0 üstün giden konuk ekip, ikinci yarıda ise bambaşka bir tabloyla karşılaştı.

Arsenal ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, deplasmanda Everton'a konuk oldu.

İlk yarıyı 43. dakikada Jeremy Doku'nun attığı golle 1-0 önde kapatan Manchester ekibi, 68. ve 81. dakikalarda Thierno Barry ile 73. dakikada Jake O'Brien'in golleriyle 3-1 geriye düştü.

83. dakikada Erling Haaland ile farkı bire indiren konuk ekip, 90+7. dakikada Doku ile bir gol daha bularak evine 1 puanla döndü.

Bir maçı eksik Manchester ekibi bu sonuçla puanını 71'e çıkarırken, bitime 3 hafta kala Arsenal 76 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.