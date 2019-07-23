6 dilde kara propaganda yapılıyor! FETÖ’nün ‘trol ordusu’ planı deşifre oldu

Eskişehir Anadolu Üniversitesi (AÜ) bünyesinde kurulan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından hazırlanan "Dijital bir terör örgütü olarak FETÖ" başlıklı analiz çalışmasının sonuçları açıklandı.

Raporda, FETÖ’nün bilişim, telekomünikasyon, yazılım gibi alanlara dönük yatırım yapmış, eleman yetiştirmiş bir yapılanma olduğuna vurgu yapıldı:

Örgütün 2000-2008 döneminde kurumlara yerleşme ve yayılma sürecinde FETÖ mensubu polisler, 2006 yılından itibaren ABD, Almanya ve İsrail'de siber güvenlik ve siber saldırı eğitimleri almaya başlamıştır. ABD'de emniyet kökenli akademisyenler aracılığı ile dijital güvenlik, sosyal medya ve algı yönetimi usul ve yöntemlerini öğrenmişlerdir.

Distribütör hesaplarla yayıyorlar

SODİGEM'in analizinde FETÖ’nün para karşılığı milyonlarca takipçili fenomen hesapları satın alarak geniş kitlelere ulaşmaya çalıştığı, daha sonra da bu hesaplardan Türkiye aleyhinde 6 dilde kara propaganda yaptığı belirtildi.

Raporda, örgütün Türkiye aleyhinde panel ve toplantıları sosyal medya üzerinden organize ettiği bilgisine de yer verildi.

SODİGEM’in analizinde sosyal medyada paylaşılacak mesajların önce tek bir merkezden yayınlandığı, daha sonra “distribütör hesaplar” aracılığıyla yayıldığı aktarıldı.

Küfür, hakaret ve tehdit yağdıran bu kişilerin, yayınlanmasını istemedikleri hesapların şikayet etme yoluyla askıya alınmasını ya da kapatılmasını sağladığı kaydedildi.

FETÖ’nün sosyal medya taktikleri

SODİGEM raporunda FETÖ’nün sosyal medya taktikleri şöyle sıralandı:

Gündem oluşturma, hukuku yanıltma, devletin organlarını suçlu, hukuksuz gösterme, tehdit, sindirme, yıldırma ve şantaj, değerlerin istismarı, hedef saptırma, terör örgütü mensuplarına moral motivasyon, mağduriyet algısı oluşturma.

İnternet fenomenlerine 'prime-time' uyarısı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, FETÖ’nün sosyal medyada, özellikle prime-time saatlerindeki faaliyetlerine karşı internet fenomenlerini uyardı:

Terör örgütünün bu konudaki bazı taktiklerine değinen Çomaklı, "Hepsi bu toprağın çocukları, hepsine de iyi gözle bakıyoruz ama bu dijital terör örgütünün 20.00-23.00 saatlerindeki kriminal dönemde özellikle ödül verme, insanları o saatlerde sosyal medyada tutma alışkanlığını sağlamak için yaptıkları girişimlere, fenomen olan popüler kişilerin de dikkat etmesi gerekir. Bu da onlara bizim bir uyarımız olsun.

Prof. Dr. Çomaklı, 15 Temmuz darbe girişiminde başarısız olan FETÖ'yü, "dünyanın ilk dijital terör örgütü" olarak tanımladı:

FETÖ, 15 Temmuz 2016'da silahlı saldırıyla, devletin, milletin sahip olduğu tankla, topla, füzeyle gerçekleştiremediğini şu anda sosyal medya alanında korkunç bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyor. O gün üstün gelemediği bu yüce milletin azminin üstesinden gelmek için şu anda sosyal medya ve dijital alanda büyük bir saldırı başlattılar. Biz bu terör örgütünü bu saatten sonra silahlı eylem gerçekleştiremediği için yaptığı eylemlerden dolayı artık dijital bir terör örgütü olarak adlandırıyoruz. Dünyanın ilk dijital terör örgütünün de bu örgüt olduğunu düşünüyoruz."