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6. CMAS Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası

İstanbul'da düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde 2 dünya rekoru kırıldı

21 Haziran 2019 Cuma 19:38
6. CMAS Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) ev sahipliğinde İstanbul'da yapılan 6. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası'nın üçüncü gününde, 2 dünya rekoru daha kırıldı.

Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü Olimpik Yüzme Havuzu'nda 15 ülkeden 101 sporcunun katılımıyla devam eden şampiyonada bugün gerçekleştirilen dinamik apnea çift palet yarışları, kadınlarda peş peşe iki kez yeni dünya rekoruna sahne oldu ve ilk 3 günde kırılan dünya rekoru sayısı 8'e yükseldi.

Dinamik apnea çift palet disiplininde tek nefeste 221.07 metre ile İtalyan Alessia Zecchini'ye ait dünya rekoru bugünkü yarışlarda Fransız Magalie Siterre tarafından 226.92 metre ile kırıldı.

Daha sonra Alessia Zecchini 228.15 metrelik derecesiyle, Fransız sporcunun kırdığı dünya rekorunu yeniden kırdı ve Avrupa Şampiyonu oldu. Fransız Magalie Siterre Avrupa ikincisi olurken, İtalyan Livia Bregonzio 221.65 metrelik derecesiyle bronz madalya aldı.

25 sporcunun yarıştığı kadınlar dinamik apnea çift palette Türk sporcular Cemre Arslan 121.84 metrelik derecesiyle 19'uncu, Sude Fidan 113.6 metrelik derecesiyle 20. sırada yer aldı.

Erkeklerde ise Rusya'dan Mikhail Briantcev 241.54 metreyle Avrupa Şampiyonluğunu elde etti. İtalyan Mauro Generali 239.28 metrelik derecesiyle gümüş madalya, Hırvat Boris Milosic 228.71'lik derecesiyle bronz madalyayanın sahibi oldu.

Bu disiplinde Türkiye'den en iyi dereceyi 175.72 metrelik derecesiyle Oğuzhan Yeşil yaptı. Yeşil 27 sporcu arasında 10. sırada yarışı tamamladı.

Speed apnea 2x50 metre kadınlarda İtalyan Erica Barbon, 100 metreyi tek nefeste 38.080 saniyede tamamlayarak Avrupa Şampiyonu unvanını kazandı. Ukraynalı Anastasiia Maliavina 38.230 saniyelik derecesiyle ikinci, Rus Vera Yarovitskaya ise 39.460 saniyelik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Erkeklerde ise Alman Max Poschart 31.370 saniye ile altın madalya kazandı. Rus Aleksey Kazantsev 31.390 saniye ile gümüş madalya, yine Rusya'dan Denis Arshanov 31.730 saniye ile bronz madalya aldı.

Yarışmaların ardından düzenlenen ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, TSSF Başkanı Şahin Özen ve TSSF Genel Sekreteri Şehri Şahin katıldı.



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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 19:38
  1. serbest dalış
  2. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu
  3. yüzme

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