6 benzemezin Türkiye'ye reva gördüğü sistem bu: Kriz çıkar hemen seçime gideriz
Koalisyon karmaşalarını geri getirmek isteyen 6'lı masanın ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, en ufak krizde kazan kaldırmaya kararlı.
6'lı masanın ortağı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ilk krizde seçime gidileceğini söyledi.
Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un "Bir Cumhurbaşkanı seçtiniz diyelim. O Cumhurbaşkanı dedi ki "Sizin oyunuz düşüktü, ben bu kararı veriyorum." ne olur sorusunu sordu.
Davutoğlu, 'Bunu dediği anda kriz çıkar, Meclis desteğimizi çekeriz, ülke seçime gider.' dedi.