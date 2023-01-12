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Gündem 6 benzemezin Türkiye'ye reva gördüğü sistem bu: Kriz çıkar hemen seçime gideriz
Gündem

6 benzemezin Türkiye'ye reva gördüğü sistem bu: Kriz çıkar hemen seçime gideriz

Koalisyon karmaşalarını geri getirmek isteyen 6'lı masanın ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, en ufak krizde kazan kaldırmaya kararlı.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 00:35:00 - 2023-01-12 00:41:02

6'lı masanın ortağı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ilk krizde seçime gidileceğini söyledi.

Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un "Bir Cumhurbaşkanı seçtiniz diyelim. O Cumhurbaşkanı dedi ki "Sizin oyunuz düşüktü, ben bu kararı veriyorum." ne olur sorusunu sordu.

Davutoğlu, 'Bunu dediği anda kriz çıkar, Meclis desteğimizi çekeriz, ülke seçime gider.' dedi.

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