“6 benzemez” yine havanda su dövdü

YENİ AKİT ANKARA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ikinci kez bir araya gelen yıkım ekibini oluşturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na ev sahipliği yaptı.

Varsa yoksa eski sistem

Altı benzemez, toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada dile getirdikleri “Bizler Türkiye’yi karanlık günlerden çıkartma kararlılığı içerisindeyiz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakat metnimiz ve sürdürdüğümüz iş birliği, milletimizin geleceğe dair umudunu ve inancını artırmıştır” görüşü ile ülkemizi hızlandıran ve daha dinamik bir yönetimle büyüme rekorları kırdıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni lağvedip, koalisyonlara kapı açan sözde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri götürme hedefini ortaya koyarak kafa karışıklıklarını bir kez daha sergilediler. Akit’e konuşan isimler ise, altılı yıkım ekibinin, istikrarın düşmanı parlamenter sisteme dönüş çabalarının artık kabak tadını verdiği görüşünde birleşti. Altı benzemeze, gizli üye HDP’yi de ekleyerek “6+1 Muhalefet” diyen AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, şu değerlendirmede bulundu:

Kabak tadı verdiler

“6+1 muhalefet, kendi aralarında toplanıp duruyorlar ama ne milletimize ne de ülkemize dair bir görüşleri, öngörüleri yok. Gelecek adına söyledikleri tek şey AK Parti döneminde elde edilen kazanımların yıkılacağı, projelerin durdurulacağıdır. Adını bile koymaktan çekindikleri için ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ dedikleri eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşan bu altı benzemez kabak tadı verdiler. Her gün erken seçim istiyorlar ama adayları ortada yok. Birisi olmayan Başbakanlığa talip, ötekisi aday olmaktan korkuyor, bir diğeri ‘yeniden dışişleri bakanı olur muyum?’ diye ellerini ovuşturuyor. Cumhurbaşkanını doğrudan seçen ve millet iradesinin eksiksiz bir şekilde tecelli ettiği sistemi değiştirerek millet iradesinin öteleneceği bir sistemi savunanlar sanıyorlar ki güçlendirilmiş parlamenter sistem dersek millet bunu görmez, biz de istediğimiz gibi at koştururuz. Hayır, milletimiz gerçekleri görüyor. Eski Türkiye özlemleri sonuç vermeyecektir. Bakanlık ve milletvekilliği pazarlarının yeniden kurulmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye’ye ayak bağı olan o karanlık koalisyon dönemleri çok geride kaldı.”

Altı benzemezi oluşturan liderlere “Daltonlar” benzetmesi yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da, şunları dile getirdi:

Yıkım ekibi daltonlar!

“Altılı yıkım ekibi Dalton kardeşler gibi. Sonu nükleer bir savaşa kadar gidebileceği konuşulan Rusya-Ukrayna savaşını engellemek için umut haline gelmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ‘nasıl yıkarız masasında’ nafile bir toplantı daha gerçekleştirdiler. Sadece Türkiye değil dünya barışına da engel gayretleri politik tarihlerine kazınacak bu Dalton kardeşlerin…” ifadelerini kullandı.

% 7’yi bile aşamazlar

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise, şunları ifade etti: “Dertlerinde ne bir hedefleri ne de Türkiye var. Dertlerinde, parlamentoya CHP veya İyi Parti kontenjanından nasıl girip yer kaparım var. Bir araya geliyorlar ama ne yapacaklarını açıklamıyorlar. İttifakları neyi amaçlıyor? Hepsinin hedefi sadece paçayı kurtarmak. TBMM’de bu hafta görüşülecek seçim yasasını eleştiriyorlar. Bu seçim yasasında bir iyileştirme yapıldı. Baraj yüzde 10’dan 7’ye çekildi. Madem bir güçleri var, aşsınlar yüzde 7 barajını, seçtirsinler milletvekillerini.”