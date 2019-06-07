Bebeklerin damakları neden kaşınır? Damak kaşıntısı için doğal çözümler

Bebeklerin diş oluşumları anne karnındayken başlamış olur. Her bebek, damaklarına gömülmüş dişleriyle birlikte doğar. Kişisel gelişim düzeyine göre de belli zaman aralıklarıyla bu dişler çıkmaya başlar.

Tam olarak bu dönemin tarihleri ve belirtileri belli olmamakla birlikte; ateş, halsizlik ve iştahsızlık diş çıkarma evrelerinde görülebilir. Bazen bebeğinizin bir sorunu olmadığını ama alt dişlerinin belirdiğini fark edebilirsiniz. Bazen de sancılı ağrılar, ateşler ve huysuzluklar sonucunda - aniden olmayan - bir dişin belirdiğini görüverirsiniz.

Dişlerin çıkış döneminin bazen sancılı geçmesi, bebeğin o huzursuzluğu ya da dişi kaldıraramamasından kaynaklıdır. Bir sorun teşkil etmemektedir. Zaten olan bir şey gün yüzüne çıkacaktır.

Bu durumda ağrı kesiciler ya da diş kaşıyıcı jeller yerine doğal yöntemlerle -kimyasallardan uzak- bir şekilde bu dönemi atlatmak en iyi seçenek olacaktır. Çünkü bahsedilen ağrı, çok büyük bir ağrı değildir. Bebek sadece o durumun farklı gelmesi sonucu huysuzlanacaktır.

Bu sebeple, ağrı kesici verip o acıyı örttüğünüzde, ağrı geçmiş olmayacak. Etkisi geçtiğinde acı kaldığı yerden devam ederken, bebeğiniz alışamadığı duruma ikinci bir travma gözüyle bir tık fazla ağrıyla karşılaşmış olacak. Yinelemek gerekirse bu ağrı büyük değil ve geçmesi kolaydır. O yüzden bebeğinizi kimyasallardan uzak tutmak en doğru seçenektir.

Yeşil soğan

Evet doğru okuyorsunuz. Yeşil soğan içeriğiyle antibiyotiklere taş çıkaracak doğal bir şifa deposudur.

Bebeğinize, iyice yıkadığınız ve köklerini ayırdığınız yeşil soğanların beyaz kısımlarını kemirmesini sağlayın. Kontrollü bir şekilde iri parçalar halinde vermenizde fayda var. Yeşil kısımlarını fazla kısaltmadan verin.

Havuç

Gözler ve vücut için vitamin deposu olan havuç, bebeğinize tatlı gelecek ve damaklarının kalıntısını sertliğiyle ortadan kaldıracaktır.

Dondurulmuş meyve-sebzeler

İri taneli meyve ve sebzeleri dondurarak bebeğinizin eline vererek damaklarını kaşımasını sağlayın. Soğuk, damakları için iyi gelirken, muz, çilek, avokado, elma gibi birçok besinin tadına alışmış olacak.

File

İster evdeki imkanlarla -çok küçük olmayacak şekilde- bir fileyi bağlayarak içerisine bir meyve koyabilir, isterseniz de fotoğraftaki gibi bir file emziği edinerek damak kaşınmasını durdurabilirsimiz.

- Ağrı kesiciler, jeller ya da sizin parmaklarınızla yaptığınız masajlar yerine kendi başına edindiği tecrübeler sonucunda geçirdiği ağrılar, bebeğiniz için daha öğretici ve geliştirici olacaktır. Şimdiden sabır ve acı duygusu pekişirken bu sorunlar karşısında ne yapması gerektiğinin bilincine varacaktır.

Sağlıcakla kalın..