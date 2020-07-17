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Spor

6 aydır maaş alamadığı iddia edilmişti! Açıklama yaptı

Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, maaş alamadığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 22:11:00 -
6 aydır maaş alamadığı iddia edilmişti! Açıklama yaptı

Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, maaş alamadığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Ömer Bayram, "Bazı medya organlarında 6 aydır maaş alamadığım yönünde yer alan haberler tamamen asılsızdır." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü de konuya ilişkin "Futbolcumuz Ömer Bayram'a 9 Haziran 2020 tarihinde 400 bin TL ödeme yapılmış olup, oyuncumuzun vadesi dolup da ödenmeyen herhangi bir alacağı bulunmamaktadır." şeklinde açıklamada bulundu.

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