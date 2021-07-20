6 ayda 4.1 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihraç edildi

İhracatçılar, 2020’nin aynı dönemine göre değerde 11.12, miktarda ise 19.7 büyüme kaydetti. Bisküvi-pastadan 582 milyon 603 bin dolar, bitkisel yağlardan 555 milyon 313 bin dolar, buğday unundan ise 492 milyon 898 bin dolar kazanç sağlandı.

Irak ilk sırada

202 ülkeye ve serbest bölgeye ürün gönderen Türkiye, en fazla ihracatı 656 milyon 364 bin dolarla Irak’a yaptı. Bu ülkeyi 272 milyon 8 bin dolarla Suriye ve 236 milyon dolarla ABD takip etti. Suriye ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101.4 yükseldi. İhracatçı birliklerine göre en fazla ürünün ihracatını, 1 milyar 210 milyon 717 bin dolarla Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmalar gerçekleştirdi.

Destekler devam etmeli

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün Türk ihracatı açısından önemli olduğunu söyledi. Covid-19 salgınıyla gıda ihtiyacı konusunda hububat ve bakliyat sektörünün öneminin dünyaca anlaşıldığını ifade eden Altunkaya, Türkiye’nin sektörde geçen yıl 7 milyar dolar üzerinde ihracat yaptığına dikkati çekti. Altunkaya, sektörün başarılı bir yıl geçirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti: “Yılın ilk 6 ayında 4 milyar 155 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Yıl sonunda 8.5 milyar dolar bandında ihracat yapacağımıza inanıyoruz. Covid-19 salgınıyla birçok ülke sorunlar yaşadı. Ülkemizde sektörümüzde hiçbir sıkıntıyla karşılaşılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tarıma daha çok yatırım yapıldığına ve desteklendiğine hepimiz şahit olduk. Bundan sonra bu desteklerin devam etmesini istiyoruz. Dünyada ve ülkemizde kuraklık ciddi bir şekilde boy gösteriyor. Kuraklık ve sulamayla ilgili çiftçilerimizi desteklemek gerekiyor.”