6 adımda güvenli doğal gaz kullanımı
Isınma, pişirme ve sıcak su ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar çevreci ve ekonomik yakıt doğal gazı tercih ediyor. Peki, konutlara ve iş yerlerine 7/24 konfor kazandıran ve doğru kullanıldığında diğer yakıtlara göre çok daha güvenli olan doğal gazı kullanırken nelere dikkat edilmeli? Aksa Doğalgaz, istenmeyen durumlarla karşılaşılmaması ve emniyetli kullanım için dikkat edilmesi gerekenleri ve önerilerini sıraladı.
Kış mevsimi günden güne kendini hissettirirken havalar giderek daha çok soğuyor. Isınmanın yanı sıra dört mevsim kesintisiz sıcak suya erişim ve yemek pişirme imkanı sunan doğal gazla enerji ihtiyacını karşılamak çok daha konforlu ve avantajlı hale geliyor. Doğru kullanıldığında diğer yakıtlara göre oldukça güvenli olan doğal gazdan faydalanırken emniyet risklerinin ortaya çıkmaması için dikkat edilmesi gereken basit ama etkili kurallar bulunuyor. Aksa Doğalgaz, yanlış kullanım ve ihmaller sonucunda istenmeyen durumlarla karşılaşılmaması ve doğal gazın yaşam alanlarında 7/24 gönül rahatlığıyla kullanılabilmesi için kullanıcılar tarafından hassasiyetle ele alınması gereken hususları 6 maddede anlattı.
Kontrol edilip onay verilmeden kullanılmamalı
İstenmeyen durumlarla karşılaşmamak ve güvenlik riski oluşmasını önlemek için ilk ve yenilenen sözleşmeler sonrasında yapılacak kullanımlarda, dağıtım şirketi kontrollerini tamamladıktan ve gaz açımını yaptıktan sonra doğal gaz kullanımına başlanmalı, dağıtım şirketinin onayı olmadan kesinlikle tesisatta değişiklik yapılmamalı.
Cihazlara ve tesisata müdahale edilmemeli
Doğal gaz tesisatına ve yakıcı cihazlara bireysel müdahaleden kaçınılmalı, sertifikasız kişiler tarafından müdahale edilmemeli. Yapılacak her türlü müdahalede dağıtım şirketine mutlaka bilgi verilmeli.
Bakım ve onarım şart
Her kış dönemi öncesinde cihazların periyodik bakımlarının ve bacaların kontrollerinin yapılması ihmal edilmemeli.
Ömrünü tamamlamış bağlantı noktaları yenilenmeli
Gaz kaçağı riskini ortadan kaldırmak için yakıcı cihazlardaki eskimiş, yıpranmış veya ömrünü tamamlanmış bağlantı noktalarının işlemleri yetkili firmalara yaptırılmalı.
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Doğal gaz bacasının ve menfezin etrafı kapatılmamalı
Doğal gaz bacası ve ortama temiz hava akışını sağlayan menfezler kesinlikle kapatılmamalı. Bacaların dış kısımlarına düşen buz kütleleri veya benzer cisimler nedeniyle bağlantı noktaları hasar görebildiğinden böyle durumlara karşı gerekli kontroller yapılmalı. Yakıcı cihazlar kapalı balkon veya kapalı teras gibi alanlarda yer alıyorsa bacaları dışarıya kadar uzatılmalı ve ortama menfez yerleştirilmeli.
Bacalı cihazlar özel alanlarda yer almamalı
Gerekli havayı konumlandığı ortamlardan çeken B tipi bacalı cihazlar 8 metreküp üzeri hacme sahip alanlarda yer almalı, banyo veya tuvalet gibi alanlarda ve yatak odasında kesinlikle bulunmamalı. Ayrıca bacalı cihazlar ile birlikte karbonmonoksit algılama cihazları kullanılmalı.