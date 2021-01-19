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Gündem 6-8 Ekim terör olaylarında 7 kişiye müebbet hapis
Gündem

6-8 Ekim terör olaylarında 7 kişiye müebbet hapis

HDP’li ve PKK’lı teröristlerin çağrılarıyla 6-8 Ekim 2014'te Gaziantep'te düzenlenen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kamu binası, 5 okul, 50 ev-işyeri ile 77 aracın yakıldığı terör olaylarında 7 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 22:15:00 -
6-8 Ekim terör olaylarında 7 kişiye müebbet hapis

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıklar Ayhan, İmam, İbrahim, Mehmet ve Muhittin Işık ile Mehmet Caymaz ve İzzet Nas "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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