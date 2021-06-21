6-8 Ekim saldırılarının sanıkları yargılanmaya devam edildi

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmaya, tutuklu sanıklardan bazıları bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, diğer sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

6-8 Ekim 2014'te düzenlenen saldırılara ilişkin, aralarında PKK'nin sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılanması devam ediyor.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görünen duruşmada savunma yapan sanıklardan Eski HDP Milletvekili Ayla Akat Ata, siyaset yaptıkları için bu davadan yargılandıklarını savundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kobani bahanesiyle Ekim 2014'te HDP yönetimi ile PKK'nin sokağa çıkma çağrısında bulunduğu belirtiliyor.

Selahattin Demirtaş ve PKK'nin çağrıları üzerine başta Diyarbakır olmak üzere 35 il ile 96 ilçede özelikle mütedeyyin insanlar hedef alındı. Saldırılarda 37 kişinin hayatını kaybetti, 761 kişi de yaralandı. Yine aynı saldırılarda 197 okul yakıldı, 269 kamu binasının tahrip edildi, bin 731 ev ve iş yerinin yağmalandı ve bin 230 aracın kullanılamaz hale getirildi.

İddianamede 75'i firari 108 sanığın tamamına 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezasına çarptırılması isteniyor.